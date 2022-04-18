Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı - Haberler

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Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı

AA - Murat Asil - Güncel
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Vaktin girmesine az bir süre kala iftar programının yapıldığı alana yürüyerek giden Varank, AK Parti Gençlik Kollarının "İftara 5 Kala" programı kapsamında trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik dağıttı.

YOZGAT (AA) - Vaktin girmesine az bir süre kala iftar programının yapıldığı alana yürüyerek giden Varank, AK Parti Gençlik Kollarının "İftara 5 Kala" programı kapsamında trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik dağıttı. Bakan Varank, iftar programının ardından vatandaşlara dondurma ikramında bulunurken, daha sonra Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gençlerle sohbet etti.

Bakan Varank, program öncesinde Yozgat Valiliği, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığına da ziyarette bulundu.

Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı

Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı

Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı

Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı

AA / Murat Asil - Güncel

AK Parti, gençlik, Yozgat, İftar, Güncel, Haberler

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