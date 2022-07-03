Bakan Varank, Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sinevizyon gösterimi VAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sinevizyon gösterimi VAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu. (1) AA / Necat Hazar - Güncel Mustafa Varank Van Güncel Haberler

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