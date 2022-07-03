Bakan Varank, Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu (1) - Haberler

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Bakan Varank, Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu (1)

AA - Necat Hazar - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sinevizyon gösterimi VAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Sinevizyon gösterimi VAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu. (1)

AA / Necat Hazar - Güncel

Mustafa Varank Van Güncel Haberler

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