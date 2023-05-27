Bakan Varank, Uludağ'da gençlerle buluştu: 'Togg gibi zirve projeye, Uludağ gibi bir zirve yakışır'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uludağ Sarıalan'a teleferikle çıkarak gençlerle bir araya geldi. Togg'u da zirveye çıkardıklarını söyleyen Bakan Varank, Uludağ'ı muhteşem bulduğunu ifade etti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teleferikle çıktığı Uludağ Sarıalan'da gençlerle bir araya geldi. Togg'u da zirveye çıkardıklarını söyleyen Bakan Varank, "Türkiye'nin otomobili Togg gibi zirve projeye, Uludağ gibi bir zirve yakışır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerle buluşacağı Uludağ Sarıalan'da gitmek için teleferiğe bindi. Bakan Varank, teleferik kabininde birlikte yolculuk ettiği, Giresun'dan Bursa'ya gezmeye gelen aileyle sohbet edip, 1600 metre rakımdan Bursa manzarasını izledi. Bakan Varank, Uludağ'ı muhteşem bulduğunu söyleyerek, "Yeşilin her tonu var. Giresun'dan gelen ailemizle yolculuk ettik. Onlar da çok beğendi. Uludağ deneyimini bütün vatandaşlarımız yaşasın istiyoruz. Tek başıma binseydim korkabilirdim ama vatandaşlarımızdan cesaret aldım. Keyifli ve heyecanlı bir yolculuk oldu" ifadelerini kullandı.