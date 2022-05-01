Bakan Varank, TÜRKSAT 6A'yı inceledi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, test ve entegrasyon işlemleri devam eden TÜRKSAT 6A'yı yerinde inceledi. Bakan Varank, "Uydumuzu, 2023 yılında uzaya göndermemiz bize çok iyi kabiliyetler sağlayacak. Türkiye'yi uydu alanında teknoloji ihraç eden, entegre sistemleri dahil olmak üzere uydu satışı yapan bir ülke konumuna getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Varank, test ve entegrasyon işlemleri devam eden TÜRKSAT 6A'yı yerinde inceledi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni (USET) ziyaret eden Bakan Varank'a, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten, eşlik etti. Bakan Varank'a, incelemeler sırasında TÜRKSAT 6A'nın mayıs ayında işlevsel ve çevresel testlere başlayacağı bilgisi verildi. Bakan Varank, TÜRKSAT 6A'da kullanılacak yerli ve milli komponentleri de inceledi. Yıldız izlerin yıldızlara bakarak uzayda yön bulduğu, dünyanın nerede olduğunu anladığı kaydedildi. Tepki tekerinin ise uydunun açısal momentumunu koruyarak istenen yöne bakmasını ve yönünü değiştirmesini sağladığı belirtildi. TÜRKSAT 6A'daki en önemli yerli ve milli teknolojilerden bir tanesinin elektrikli itki motoru olduğunu anlatan Bakan Varank, "Kimyasal yakıt kullanmadan elektrikli itki teknolojisiyle uyduyu yönlendirdiğiniz bir teknoloji bu. Bunu dünyada yapabilen 5-6 ülke var. TÜRKSAT 6A'ya entegre ettiler. İMECE'de de bu teknoloji kullanılacak" dedi.

TÜRKSAT 6A uydusu, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirilecek. TÜRKSAT 6A, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet edecek.