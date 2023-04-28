BAKAN VARANK 'TÜRKİYE'NİN KATMA DEĞERLİ ÜRETİMDE ÇOK HIZLI YOL ALABİLDİĞİNİ DE GÖREBİLİYORUZ'

Bakan Varank: Sundukları tek vaat kaos (3)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteği ile hizmete giren TechINBursa Girişimcilik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Şu anda tüm Türkiye'de 1500'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi mevcut. TEKMER'ler KOSGEB'e bağlı. Son dönemde açtıklarımız da dahil olmak üzere tüm Türkiye'de özel sektörün daha çok ağırlık verdiği 20'ye yakın TEKMER'i de ülkemize kazandırdık. Ar-Ge'ye, inovasyona yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye'nin katma değerli üretimde çok hızlı yol alabildiğini de görebiliyoruz. İşte son birkaç haftaya baktığımızda bile neleri başardığımızı görebiliriz" dedi.

Türkiye'de kendi fikrini ticarileştirmek isteyen işletmelere verilen desteklerin artacağını vurgulayan Varank, "Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de sadece iki teknopark vardı. Bu iki teknoparkta sadece 680 kişi çalışıyordu tüm Türkiye'de. Şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında 98 teknopark var. Bu teknoparklarda 9 bine yakın şirket, 90 bin araştırmacı faaliyetlerine devam ediyor. İki teknoparktan, 98 teknoparka, 680 araştırmacıdan 90 bin araştırmacıya. Yine şirketlerin kendi bünyeleri içerisinde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yapabilmeleri için bizim dönemimizde başlattığımız Ar-Ge ve tasarım merkezleri uygulaması var. Burada da firmalar kendi bünyelerinde istihdam edecekleri tasarımcılar ve mühendislerle kendi Ar-Ge merkezlerini kurup tıpkı teknoparklarda olduğu gibi devletimizin verdiği desteklerden istifade edebiliyorlar" diye konuştu.Türkiye'de tam zamanlı Ar-Ge çalışması yapanların 222 bine yükseldiğini söyleyen Varank, "Türkiye'nin otomobili şu anda yollarda. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden bir tanesi Togg'un bünyesinde. TCG Anadolu'yu donanmamıza teslim ettik. Türkiye'nin metre altı çözünürlükteki ilk yerli ve milli uydusu İMECE'yi uzaya fırlattık. İşte bugün TUSAŞ'ın geliştirdiği ATAK-2 helikopteri uçtu. Hürjet'imiz havalandı. Gökbey helikopterimiz Ankara'dan İstanbul'a uçarak gitti. Gökbey helikopterini kendi yerli ve milli motorumuz TS1400 ile uçurduk. Eskişehir 5000 elektrikli ana hat lokomotifimizi raylara indirdik. Bunların tamamı son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz ve hepsi yüksek teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonla elde edilmiş ürünler" dedi.

'ARKADAŞLARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'nin geleceği için katma değer üreten fikirleri destekleyeceklerinin altını çizen Bakan Varank, "Arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Teknoparklarla, kuluçka merkezleriyle, TEKMER'lerle, oluşturduğumuz fonlarla hızlandırma programlarıyla, mentorluk destekleriyle genç arkadaşlarımızı öncelikle girişimci yapmak ve bu ülkeye o kendi geniş ufuklu fikirleriyle oluşturacakları katma değerle hizmet etmeleri için onlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.Konuşmanın ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Bursa Valisi Yakup Canbolat, BEBKA yöneticileri ile gençler katıldı. (DHA)

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)