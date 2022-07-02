Bakan Varank: 'Türkiye'de üretim yok' diyenlere, icraatla cevap veriyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizde malum bir grup Türkiye'de hiç fabrika kurulmuyor hatta olanlar da kapanıyor, diye ısrarla bir dezenformasyon yürütüyor. Biz ısrarla 'Türkiye'de üretim yok' diyenlere, lafla değil icraatla cevap veriyoruz" dedi.

Nestle Health Science firmasının Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurduğu, Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikasının açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bakan Varank, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmak istemediğini iddia edenlere icraatla cevap verdiklerini belirterek, "Ülkemizde malum bir grup Türkiye'de hiç fabrika kurulmuyor hatta olanlar da kapanıyor, diye ısrarla bir dezenformasyon yürütüyor. Bunlar adeta kendilerine paralel bir dünya kurmuşlar, orada yaşayıp sağa sola laf yetiştiriyorlar. Ülkenin gerçeklerini, sanayicimizin emeğini, emekçimizin alın terini ısrarla görmezden geliyorlar. Biz ısrarla 'Türkiye'de üretim yok' diyenlere lafla değil icraatla cevap veriyoruz. İşte açılışını yaptığımız bu fabrika, yalana verilmiş en güçlü cevaplardan biri. Biz bunu söylediğimizde, sürekli eleştirmeyi marifet sanan insanlar, manipülasyonlarını cahillikle perçinleyip bize 'Bu yatırımlar belki yapılıyor olabilir ama bunları özel sektör yapıyor. Siz neden sürekli özel sektörün yatırımlarıyla övünüyorsunuz' diyorlar. Zannediyorlar ki bu yatırımlar öyle kendi kendilerine oluyor. Devletin teşvikleri, desteği, kredileri, yönlendirmeleri olmasa bu yatırımlar hayata geçirilebilir mi? Biz sanayicimiz yatırım yapabilsin, üretim yapabilsin, diye organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, sanayi siteleri kuruyoruz. Yatırımlara KDV istisnasından vergi indirimine, arsa tahsisinden sigorta primi desteğine kadar birçok teşvik sağlıyoruz" diye konuştu.

Dünyada gıda ve tarıma olan ilginin artmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise "Dileğimiz, arzumuz, temennimiz; bu yatırımların benzerlerinin yine Nestle'nin grup şirketleri tarafından Türkiye'de yapılmaya devam edilmesidir. Ben bir noktanın daha altını çizmek istiyorum çünkü biz tarım sektörü olarak uzun yıllar ihmal edilmişliğin hep ezikliğini yaşadık ama önce pandemiyle daha sonra da Rusya-Ukrayna savaşıyla bir anda kendi ülkemizde ve dünya genelinde tabir yerindeyse manşete oturduk. Artık herkes tarımın ve tarımdan dolayı da gıda sektörünün stratejik olduğunu, vazgeçilmez olduğunu, buraların mutlak surette desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade eder hale geldi. Biz sektör olarak bundan son derece mutluyuz" dedi.