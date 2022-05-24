Bakan Varank: Türk uzay yolcusu için 150 kişi başvurusunu tamamladı - Haberler

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı için başvuruların başladığını söyledi. Varank, "Şu anda bütün şartları sağlayan ve başvurusunu tamamlayan kişi sayısı 150" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Sanayinin Liderleri Programı'nın tanıtım toplantısında konuştu. Bakan Varank, TOBB Sanayi Veritabanı verileri esas alınarak yapılan Sanayinin Liderleri çalışmasında, 90 binden fazla üreticinin 4 bin farklı ürününe dair üretim kapasitelerinin incelendiğini kaydetti. Varank, "2020 ve 2021 yılı verileri kıyaslanarak üretim kapasitesi artan ürünler ve sektörler belirlendi. Devamında da illerin üretim kapasiteleri tespit edilip karşılaştırıldı. Hepimizi heyecanlandıran bu tablo, sanayimizin 2021 yılında üretim ve ihracatta kırdığı rekorların da bir teyidi aslında" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da programın sanayi kapasite raporları verileri baz alınarak hazırlandığına işaret ederek, "Sanayi kapasite raporlarımızla, sanayicilerimizin makine parklarını, istihdam bilgilerini, üretim ve tüketimlerini kayıt altına alıyoruz. Bu bilgilere göre, sanayi tesislerinin üretim kapasitelerini, her il bazında hesaplıyoruz. Ben bu vesileyle, tedarikçi arayan ya da herhangi bir ürüne ihtiyaç duyan tüm işletmeleri, TOBB Sanayi Veri tabanını kullanmaya davet ediyorum. İşte bu veri tabanından derlediğimiz verilerle, ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik. Gayet detaylı bir çalışma yaptık. 4 bin sanayi ürününü tek tek analiz ettik. Hangi ilde, hangi sektörler öne çıkıyor, bunun tespitini yaptık. Hangi sektörler, hangi illerde kümeleniyor, bunu bulduk. Bu veriler önemli, zira komşunun yaptığının aynısını yapma devri bitmeli. Ne yazık ki bu hatalı bakış, pek çok potansiyel yatırımcıda hala mevcut. Oysa komşunun yaptığını aynen taklit edince, kapasite fazlası ortaya çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.