Bakan Varank: "TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47'si Türk, 63 yeni...
AA - Merve Özlem Çakır - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bakan Varank: "TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47'si Türk, 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor"
Bakan Varank: "TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47'si Türk, 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor"
AA / Merve Özlem Çakır - Güncel