Bakan Varank: "TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47'si Türk, 63 yeni... - Haberler

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Bakan Varank: "TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47'si Türk, 63 yeni...

AA - Merve Özlem Çakır - Güncel
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Bakan Varank:

Bakan Varank: "TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47'si Türk, 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor"

Bakan Varank: "TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47'si Türk, 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor"

AA / Merve Özlem Çakır - Güncel

Beyin Göçü, Türkiye, Türk, Güncel, Haberler

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