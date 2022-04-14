BAKAN VARANK: TOGG, TRAFİĞE ÇIKTIĞINDA EKONOMİMİZDEKİ YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLACAK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Doğuştan yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak. Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantı'na katıldı. Şişli'de düzenlenen bir otelde düzenlenen programda MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un konuşma yaptı. Akkol'un konuşmasının ardından kürsüye Bakan Varank çıktı. Programda konuşma yapan Bakan Varank, " Ülkemizin en büyük işveren sendikalarından olan MESS'in bizim nezdimizde önemli bir yeri var. Otomotivden beyaz eşyaya, demir-çelikten makineye kadar çok geniş bir alanda faaliyet gösteren 260 sanayi kuruluşu burada temsil ediliyor. İmalat sanayi ihracatımızın yüzde 40 gibi önemli bir bölümünün MESS üyesi firmalar tarafından yapılıyor olması da gerçekten takdire şayan. Ancak, sadece üretim ve ihracat değil, istihdam noktasında da MESS bünyesindeki firmaların ülkemize muazzam bir katkısı söz konusu" dedi.

"60 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

İhracatımız geçen yıl 225 milyar doları geçtiğini belirten Bakan Varank, " İhracatımız bu yılın ilk çeyreğinde 60 milyar doların üzerine çıktı. Uluslararası piyasalardan kaynaklanan tüm kısıtlamalara rağmen, sanayi üretimimiz şubat ayında yıllık bazda yüzde 13 oranında arttı. Yine Şubat ayında istihdamımız 30 milyonu geçerken işsizlik de yüzde 10,7 seviyesine geriledi. Bu olumlu gelişmeler önümüzdeki dönemde de inşallah artarak devam edecek. Bunu kendimizden emin bir şekilde söyleyebiliyoruz, çünkü özel sektör yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 2021 yılında imalat sanayi sektörlerinde 9 bin 500'e yakın teşvik belgesi düzenleyerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık. Bu belgelerde yapılması öngörülen yatırım tutarı 200 milyar liraya yaklaştı" diye konuştu.

"KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ"

"AR-GE'YE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK YATIRIM YAPIN"

Bakan Varank'a konuşmasının ardından MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol tarafından hediye takdim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel