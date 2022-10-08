Bakan Varank: TOGG'la gurur duymayan olabilir mi?

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'la ilgili "Şimdi bununla gurur duymayan tek bir vatandaşımız olabilir mi? Türkiye'nin kendi arabasını üretmesinden rahatsız olanlar olabilir mi?

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la ilgili "Şimdi bununla gurur duymayan tek bir vatandaşımız olabilir mi? Türkiye'nin kendi arabasını üretmesinden rahatsız olanlar olabilir mi? Zaman zaman muhalefetten farklı sesler geliyor; ama ben şuna inanıyorum, onlar da içlerinden diyorlar ki 'Vallahi helal olsun. Böyle güzel bir arabayı yapıyorlar'. Bunu sesli dile getirmeseler de içlerinden hakkımızı teslim ettiklerine inanıyorum" dedi.

Kırıkkale'de düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına Bakan Mustafa Varank'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, MYK üyeleri, milletvekilleri ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Varank, "Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için dur demeden, durak bilmeden tüm kadrolarımızla ev ev, kapı kapı dolaşıyoruz. Biz vatandaşlarımıza ulaşamadığımızda maalesef başkaları ulaşıyor. İftiranın her türlüsünü atarak, yalan söyleyerek, dezenformasyon yaparak vatandaşlarımızın aklını çelmeye çalışıyorlar. Bu noktada biz, şimdiye kadar yaptığımız faaliyetlerde olduğu gibi '2023 Şehir Buluşmaları'nı da ziyadesiyle önemsiyoruz" dedi.

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