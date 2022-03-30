Bakan Varank: Togg, iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük kozlarımızdan olacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Emin olun Togg, bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil, dünyanın da yıldızı olacak. Sıfır karbon emisyonuyla, iklim değişikliğiyle mücadeledeki en büyük kozlarımızdan biri olacak" dedi.

Ankara'da iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen 'Ekonomi ve İklim Değişikliği (EKO İKLİM) Zirvesi' başladı. 'İklim değişikliği' ile 'yeşil dönüşüm' konularında global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok konunun ele alınacağı Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ATO Başkanı Gürsel Baran, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşları Başkanı Memiş Kütükçü ile çok sayıda davetli katıldı.

Kenan Doğulu ise, "Olağanüstü iklim krizi küresel boyuta ulaştı. Burada iklim ve ekonomi otoriterlerini bir araya getiren bu organizasyon umudumuzu yeşerten önemli bir adım" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel