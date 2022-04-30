Bakan Varank: "Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor"
AA - Güncel
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Batman AK Parti İl Başkanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret etti.
BATMAN (AA) - Batman AK Parti İl Başkanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Varank, ziyaretin ardından partililere hitaben bir konuşma yaptı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Sürekli birilerini eleştirerek, bir yerlerde yanlış arayarak siyaset yapılmaz. Eleştirecek çok hadise var muhalefet önümüzde duruyor. Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor. Eleştirilecekse bunları eleştirelim "
AA / Güncel