Bakan Varank: "Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor" - Haberler

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Bakan Varank: "Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor"

AA - Güncel
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Batman AK Parti İl Başkanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret etti.

BATMAN (AA) - Batman AK Parti İl Başkanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Varank, ziyaretin ardından partililere hitaben bir konuşma yaptı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Sürekli birilerini eleştirerek, bir yerlerde yanlış arayarak siyaset yapılmaz. Eleştirecek çok hadise var muhalefet önümüzde duruyor. Terör örgütünün payandası olan siyasi parti önümüzde duruyor. Eleştirilecekse bunları eleştirelim "

AA / Güncel

Hizb-i İslami Partisi, Mustafa Varank, AK Parti, Batman, Güncel, Haberler

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