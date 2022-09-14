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Bakan Varank: "Elektrik Tüketiminin Öncü Verileri, Sanayi Üretiminin Tekrar Toparlanacağına İşaret Ediyor"

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Bakan Varank: 'Elektrik Tüketiminin Öncü Verileri, Sanayi Üretiminin Tekrar Toparlanacağına İşaret Ediyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylık sanayi üretiminde bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verilerinin endeksin tekrar toparlanacağına işaret ettiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylık sanayi üretiminde bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verilerinin endeksin tekrar toparlanacağına işaret ettiğini belirtti.

Bakan Varank, Twitter hesabından temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Varank, şu paylaşımı yaptı:

"Sanayi üretiminin, temmuzda yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin öncülüğünde yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Bayram tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylıkta bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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