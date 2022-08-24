Bakan Varank: Teknofest kuşağı ülkenin geleceğini yazacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknofest kuşağı gümbür gümbür geliyor. Teknofest kuşağı bu ülkenin geleceğini yazacak kuşak olacak. Türkiye'nin başarı hikayelerini onlar yazacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) Ankara'daki yerleşkesinde, Teknofest kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile ortaklaşa ilk kez düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması'na katıldı. Bakan Varank'a, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti. 108 takım ve binden fazla yarışmacının başvurduğu Dikey İnişli Roket Yarışması'nda, 8 ila 20 metre aralığındaki yüksekliğe çıkartılan roketler, kurulu sistem vasıtasıyla serbest bırakıldı ve güvenlik bağlantılarının aktive olması sonrasında operasyona başlandı. Yumuşak iniş kriterini sağlayan takımlar, yarışmanın önceki aşamalarında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonrasında elde ettikleri puanlar da göz önüne alınarak dereceye hak kazandı. Çeşitli rapor aşamalarını geçen ve atışa hak kazanan takımlar, 26 Ağustos Cuma gününe kadar mücadele edecek.

Teknofest için başka ülkelerden talepler geldiğini ve katılımcı olmak isteyenlerin bulunduğunu kaydeden Varank, "Bu talepleri değerlendiriyoruz, seneye hangi ülkede yaparız, arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Özellikle Orta Asya'dan Türk dünyasından büyük talep var. Türk dünyasını birleştirici adımları şu anda atıyoruz. Belki ortak bir etkinliği hep beraber düzenleyebiliriz" diye konuştu.