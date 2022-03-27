Bakan Varank'tan tekstilde rekabetçilik için daha fazla geri dönüşüm vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin tekstilde rekabetçiliğini koruması için geri dönüşüme daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Uşak programı kapsamında Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm malzemelerden iplik üreten Türkaylar Tekstil fabrikasını ziyaret eden Varank, 10 bin metrekare alanda aylık 200 ton kapasiteyle iplik üreten ve ürünlerinin yüzde 30'unu ihraç eden tesisle ilgili bilgi aldı.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Varank, Uşak'ın son dönemde sanayi alanında yakaladığı ivmeyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan illerden biri olduğunu söyledi.

Kentin atıklardan iplik imalatıyla ilgili tesisleriyle de ön plana çıktığını belirten Varank, "Bildiğiniz gibi artık sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, AB başta olmak üzere dünyanın en önem verdiği alanların başında geliyor. Artık sadece üretmeniz yeterli değil, ürünlerin nasıl üretildiği, çevreye saygınız ve geri dönüşümden ne kadar faydalandığınız bütün firmaların baktığı hususlar. Bu manada Türkiye geri dönüşümle iplik imalatında gerçekten başarılı. Uşak da en önde gelen illerimizden bir tanesi." dedi.

Kullanım ömrü biten bir tişörtün artık çöp olmak yerine tekrar ipliğe dönüştürüldüğünü, bunun yeniden giysi olarak tüketiciye döndüğünü anlatan Varank, özellikle Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasıyla Türkiye olarak döngüsel ekonomiye ve bu tip geri dönüşümden imalata daha fazla destek vereceklerini kaydetti.

Uşak'ın sadece Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen geri dönüşüm iplik üretim merkezlerinden biri haline geldiğini dile getiren Varank, "Burada atıklarından elde edilen iplikle tekstil sektörünü ciddi oranda besliyorlar. Şu anda birçok marka, geri dönüşümlü iplik kullanmayan ürünleri artık raflarına koymuyor. Bu manada da aslında Türkiye'yi tekstil sektöründe rekabetçi olarak tutmak istiyorsak bu alanlara daha fazla yatırım yapmamız lazım. Bugün gezdiğimiz tesisten gerçekten etkilendim." değerlendirmesinde bulundu.

"Kumaş atıklarının değerlendirilmesi çok önemli"

Kamuoyunda geri dönüşüm tesislerine yönelik yanlış bir algı bulunduğunu kaydeden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kumaş ya da diğer atıklara çöp gözüyle bakan insanlar var. Çevresel kaygılarla bunları çöp olarak değerlendiren insanlar var. Geldiğimiz noktada hiçbir atık çöp değil. Bütün atıkları tekrar ham madde olarak kullanmak mümkün. Uşak'taki fabrikalarımız bir kumaş parçasını iplik haline getirebiliyor. Çevresel kaygılarla bu döngüsel ekonomiyi desteklemenin daha değerli olduğuna inanıyoruz. Geri dönüşümden üretim yapan tesisleri çöpten üretim yapıyor olarak göstermek aslında firmalarımız ve ekonomimize büyük bir haksızlık. Döngüsel ekonominin en güzel örneğini gelsinler Uşak'ta görsünler."

Geri dönüşümden yılda 500 bin ton elyaf

Tekstil atıklarının geri dönüşümünde 100'den fazla irili ufaklı tesisin faaliyet gösterdiği Uşak'ta günde ortalama 1700 ton atık işlenerek yılda yaklaşık 500 bin ton elyaf üretiliyor.

Geçen yıl 62 ülkeye yaklaşık 90 milyon dolarlık dönüştürülmüş ürün ihracatı yapan kentteki tesisler, ülke ekonomisine geri dönüşüm yoluyla önemli katkı sağlıyor.