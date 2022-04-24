KARAMAN (DHA) - Bakan Varank'tan mağarada üretilen Divle obruk peynirine inceleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karaman'ın Ayrancı ilçesinde Divle obruk peynirinin üretildiği mağarada incelemelerde bulundu. Bakan Varank, İtalyan ve Fransız peynirleriyle rekabet edebileceğini belirttiği peynirin yılda 60 ton üretilebilecek kapasitede olduğunu ifade ederek, kapasiteyi artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, Karaman temasları kapsamında Ayrancı ilçesinin Divle köyüne geçti. Köyde 36 metre derinlikte 250 metre uzunluğunda Divle obruk peyniri mağarasını ziyaret eden Varank, yetkililerden mağaraya ve peynir üretimine ilişkin bilgi aldı.Divle peynirinin sadece içinde bulunduğu mağaradaki bakterilerin etkisiyle oluştuğunu ifade eden Bakan Varank, 'Gitgide hem Türkiye'de hem de dünyada daha fazla meşhur olmaya, gündem olmaya başladı. Biz bağlı kuruluşumuz Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaremizle aslında Ayrancı bölgesindeki küçükbaş hayvancılığın potansiyelini çok önceden keşfetmiştik. İdaremiz 2016 yılında buradaki hayvan varlığını arttırmak üzere çalışmalara başladı. Bu sayede 180 binlerde olan küçükbaş hayvan sayısı şu anda 250 binlere geldi" dedi.

PEYNİRLER 4 AY BOYUNCA MADĞADA BEKLETİLİYOR

Varank, bölgede küçükbaş hayvanlardan elde edilen sütle yapılan bu peynir çeşidinin katma değeri yüksek bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Burada köylüler, kendi sağdıkları sütlerden geleneksel yöntemle, geleneksel mayayla mayaladıkları peynirleri tulumlara koyuyorlar ve şu anda içinde bulunduğumuz obruk mağarasına getiriyorlar. Yerin 35 metre altında, sürekli 4 derece sıcaklıkta olan bu mağaraya getiriyorlar. 4 ay boyunca bu mağarada bekleyen peynirler artık kıvamına geliyor ve satışa sunuluyor" diye konuştu.

'FRANSIZ PEYNİRLERİYLE REKABET EDEBİLECEK SEVİYEDE'

Divle Obruk Peyniri'nin klasik peynirlerin 3-4 katı fiyatlara satıldığını anlatan Varank, "Tabii böyle orijinal ve sağlıklı bir metotla yapılan peynirlerin katma değeri de diğer peynirlere göre çok farklı oluyor. Mağaradaki bakteriler bu peynirin özel bir şekilde oluşmasına katkı sağlıyor. Buradaki peynir de dünyadaki diğer muadilleriyle, İtalyan, Fransız peynirleriyle rekabet edebilecek bir seviyeye geliyor" ifadelerini kullandı.

Varank, mağarada senede 60 ton peynir üretimi yapılabilecek bir kapasite olduğunu vurgulayarak, "Bu kapasiteyi nasıl arttırabiliriz diye düşünüyor, çevredeki diğer mağaralarda araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Aynı özelliklere, aynı bakteri ortamına sahip mağaraları devreye sokabilir miyiz, bununla ilgili çalışmalarımız var" dedi.

'DÜNYAYA TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Peynirin standartını oluşturabilmek için bir mandıra kurulmasını KOP olarak desteklediklerini kaydeden Varank, "Bu sayede Karaman Divle peynirini aynı standartlarda üretebilecek şekilde köylülerimize destek vereceğiz. Bu peyniri Türkiye'ye, dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Burada şu anda beyaz renkli olan tulumlar, 4 ay sonra bakteriler sebebiyle kırmızı hale geliyor. Köylüler kırmızı hale geldiğinde peynirin olgunlaştığını anlıyor" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ajandalarından birinin de bölgesel kalkınmayı desteklemek olduğunun altını çizen Varank, "Bölgelerin, şehirlerin, ilçelerin ekonomik anlamda en uygun katkı sağlayacak alanlarını bulup oralara yatırım yapıyoruz. Bu manada Karaman Divle peynirinin hem daha fazla üretilmesi, daha kaliteli, daha standart üretilmesi ve daha iyi tanıtılması için bakanlık olarak desteklerimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel