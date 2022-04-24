KARAMAN (DHA) - Bakan Varank'tan mağarada üretilen Divle obruk peynirine inceleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karaman'ın Ayrancı ilçesinde Divle obruk peynirinin üretildiği mağarada incelemelerde bulundu. Bakan Varank, İtalyan ve Fransız peynirleriyle rekabet edebileceğini belirttiği peynirin yılda 60 ton üretilebilecek kapasitede olduğunu ifade ederek, kapasiteyi artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, Karaman temasları kapsamında Ayrancı ilçesinin Divle köyüne geçti. Köyde 36 metre derinlikte 250 metre uzunluğunda Divle obruk peyniri mağarasını ziyaret eden Varank, yetkililerden mağaraya ve peynir üretimine ilişkin bilgi aldı.Divle peynirinin sadece içinde bulunduğu mağaradaki bakterilerin etkisiyle oluştuğunu ifade eden Bakan Varank, "Gitgide hem Türkiye'de hem de dünyada daha fazla meşhur olmaya, gündem olmaya başladı. Biz bağlı kuruluşumuz Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaremizle aslında Ayrancı bölgesindeki küçükbaş hayvancılığın potansiyelini çok önceden keşfetmiştik. İdaremiz 2016 yılında buradaki hayvan varlığını arttırmak üzere çalışmalara başladı. Bu sayede 180 binlerde olan küçükbaş hayvan sayısı şu anda 250 binlere geldi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ajandalarından birinin de bölgesel kalkınmayı desteklemek olduğunun altını çizen Varank, "Bölgelerin, şehirlerin, ilçelerin ekonomik anlamda en uygun katkı sağlayacak alanlarını bulup oralara yatırım yapıyoruz. Bu manada Karaman Divle peynirinin hem daha fazla üretilmesi, daha kaliteli, daha standart üretilmesi ve daha iyi tanıtılması için bakanlık olarak desteklerimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel