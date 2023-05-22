BAKAN VARANK'TAN AB TESCİLİ YOLUNDAKİ GEMLİKLİ ZEYTİNCİLERE ZİYARET

TÜRKİYE'nin coğrafi zenginliklerinin yurt dışında tanıtılması ve tescili amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gemlik zeytini, Avrupa Komisyonu'nun Resmi Gazetesi'nde yayımlanıp coğrafi işaret tescil almaya hak kazandı.

TÜRKİYE'nin coğrafi zenginliklerinin yurt dışında tanıtılması ve tescili amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gemlik zeytini, Avrupa Komisyonu'nun Resmi Gazetesi'nde yayımlanıp coğrafi işaret tescil almaya hak kazandı. 3 aylık itiraz sürecinin 28 Mayıs'ta dolmasının ardından tescil sürecinin tamamlanması beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir araya geldiği Gemlikli zeytincileri tebrik etti.

Avrupa Komisyonu'na 2020 yılında coğrafi işaret başvurusu yapılan Gemlik zeytininin inceleme süreçleri tamamlanıp şubat ayında Avrupa Komisyonu'nun Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasıyla tescil almaya hak kazandı. 3 aylık itiraz süresi 28 Mayıs'ta dolacak Gemlik zeytininin, ileriki günlerde tescil edilmesi bekleniyor. Aynı zamanda 10 Mayıs'ta itiraz süresi dolan Suruç narı ve bugün itiraz süresi dolacak olan Çağlayancerit cevizi ile birlikte 3 coğrafi işaretin tescil sürecinin haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.

SIRADA EDREMİT ZEYTİNYAĞI VE MİLAS YAĞLI ZEYTİNİ VAR

Öte yandan, Edremit Zeytinyağı ve Milas Yağlı Zeytini için inceleme süreçleri tamamlanıp itiraz süresinin dolması bekleniyor. Mevcut durumda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde 9 tescilli coğrafi işareti bulunuyor. Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı (nektarin çeşidi), Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı ve Antakya künefesi, Avrupa Komisyonu nezdinde tescil edilip koruma altına alınan coğrafi işaretleri oluşturuyor.

TİCARİ POTANSİYELİ YÜKSEK 100 ÜRÜNÜN TESCİLİ HEDEFLENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik'te bir araya geldiği zeytin satıcılarını tebrik etti. Türkiye'nin yerel ve yöresel değerlerini uluslararası düzeyde etkin şekilde korumak için bu yılın ocak ayında uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarını belirten Bakan Varank, itiraz süreci tamamlanacak coğrafi işaretlerle birlikte AB'de tescilli ürünlerin sayısının kısa sürede 9'dan 14'e yükseleceğini belirtti. İlk aşamada Türkiye'nin ticari potansiyeli yüksek 100 ürününü uluslararası düzeyde tescil ettirmek istediklerini ifade eden Varank, halen 41 başvuruyla ilgili işlemlerin AB Komisyonu nezdinde sürdüğünü söyledi.

İşlemleri devam eden başvurular arasında ocak ayında üretici grupları adına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan 11 başvurunun yer aldığına dikkat çeken Varank, ülkenin yöresel değerleriyle eşsiz lezzetlerini, uluslararası düzeyde korumak ve tanıtmak için tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle çalıştığını dile getirdi.

DEPREMDEN ETKİLENEN ŞEHİRLER İÇİN CENEVRE'DE SERGİ AÇILACAK

Bakan Varank, depremlerden etkilenen 11 ilin potansiyeline dikkat çekerek, bu şehirlerin yeniden kalkınmasında coğrafi işaretleri araç olarak kullanacaklarını da ifade etti. Coğrafi işaretlerin uluslararası düzeyde hak ettiği ilgi ve değeri görmesi için tanıtım faaliyetlerinin önemsendiğini belirten Varank, "10-14 Temmuz tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Kurul Toplantıları esnasında depremden etkilenen 11 ilimizin coğrafi işaretlerini sergileyeceğiz. Sergiye 190'ın üzerinde ülkeden çok sayıda üst düzey temsilcinin katılımını bekliyoruz. Sergi hazırlıklarımızı Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliği'mizle iş birliği içinde sürdürüyoruz" dedi. (DHA)