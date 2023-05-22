Bakan Varank'tan AB tescili yolundaki Gemlikli zeytincilere ziyaret

TÜRKİYE'nin coğrafi zenginliklerinin yurt dışında tanıtılması ve tescili amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gemlik zeytini, Avrupa Komisyonu'nun Resmi Gazetesi'nde yayımlanıp coğrafi işaret tescil almaya hak kazandı.

TÜRKİYE'nin coğrafi zenginliklerinin yurt dışında tanıtılması ve tescili amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gemlik zeytini, Avrupa Komisyonu'nun Resmi Gazetesi'nde yayımlanıp coğrafi işaret tescil almaya hak kazandı. 3 aylık itiraz sürecinin 28 Mayıs'ta dolmasının ardından tescil sürecinin tamamlanması beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir araya geldiği Gemlikli zeytincileri tebrik etti.

Avrupa Komisyonu'na 2020 yılında coğrafi işaret başvurusu yapılan Gemlik zeytininin inceleme süreçleri tamamlanıp şubat ayında Avrupa Komisyonu'nun Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasıyla tescil almaya hak kazandı. 3 aylık itiraz süresi 28 Mayıs'ta dolacak Gemlik zeytininin, ileriki günlerde tescil edilmesi bekleniyor. Aynı zamanda 10 Mayıs'ta itiraz süresi dolan Suruç narı ve bugün itiraz süresi dolacak olan Çağlayancerit cevizi ile birlikte 3 coğrafi işaretin tescil sürecinin haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.