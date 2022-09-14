Bakan Varank, T-GATE Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılışında konuştu (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye genelinde 17 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) bulunduğunu belirterek, "Bunların hepsi KOSGEB'in destekleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. ve önümüzdeki dönemde bu sayıyı artıracağız. Biz şu anda TEKMER'lere 3,8 milyon liraya kadar bir destek sağlıyoruz. Ama inşallah yakın zamanda bunu 6 milyon liraya çıkaracağız. Burada hazırlıklarımız tamam." dedi.

Varank, T-GATE Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlığın ilgili kuruluşu KOSGEB'in destekleriyle hayat bulan merkezin resmi açılış törenine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçen günlerde, bir üniversitenin etkinliğinde gençlerle yaptığı bir söyleşideki sözlerinin çarpıtıldığını dile getiren Varank, "Bu bir üniversitenin etkinliğiydi, orada gençlerimize dedim ki, 'Gençler lütfen üniversiteye yeni başlarken tek hedefiniz okulu bitirip birinin yanında bir şirkette istihdam edilmek olmasın. Elbette birinin yanında bir şirkette çalışmak da kıymetli ama bu ülke sizden daha fazlasını bekliyor. Sizlerin potansiyeli, yetenekleri, imkanları artık çok daha iyi. Hükümetimiz sizler için birçok alternatifi artık ortaya koyuyor. İşe girmek yerine kendi işinizin nasıl patronu olursunuz ilk aklınıza bunu getirin. Yenilikçi iş fikirlerini tasarlamaya, bunları hayata geçirmeye odaklanın. Devletimiz bu süreçlerde, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüm imkanlarıyla sizlerin yanındadır. Sağladığı sayısız mali ve teknik destekle, kurduğu altyapılarla her zaman sizlerin işini kolaylaştırmak için hükümetimiz çalışıyor. İnşallah başarırsanız hem kendiniz için çok daha fazla kazanmış olursunuz. Hem de birçok insana da iş imkanı sağlamış olursunuz. Ülkeniz için oluşturacağınız katma değer de ayrıca bu işin cabası olur.'" ifadelerini kullandı.

Ancak kendilerinin orta koyduğu bu vizyonun anlaşılamadığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Peki biz böyle derken yani bu vizyonu ortaya koyarken, gençleri girişimciliğe yönlendirirken özellikle o dönemde müzmin muhalifler diyebileceğimiz insanlar benim bu sözlerimi nasıl çarpıttılar biliyor musunuz? 'Bakan Varank dedi ki üniversiteye iş bulmak için gitmeyin.' Biz ortaya bir vizyon koyuyoruz. Yani diyoruz ki girişimci olun, kendi işinizin sahibi olun. Ama onlar Fox TV'de bakıyorsunuz konuşmanın başını sonunu kırpıp diyorlar ki 'Bakan Varank dedi ki üniversiteye giderken iş bulmak düşüncesiyle üniversiteye gitmeyin'. Tabii o zaman biz şunu anladık. Gerçekten karşımızda girişimciliğin ne olduğunu bilmeyen bir kitle var. Girişimcilik ekosisteminin ne olduğunu bilmeyen bir kitle var. ve tabii biraz düşününce bunu da anlayabiliyoruz. Çünkü gençlere işsizliği azaltmak için muhtarların sekreter olmalarını tavsiye edebilecek insanlarla biz aslında muhatap oluyoruz. Tabii biz bunlara gülüp geçtik. Ama şunu dedik. Demek ki girişimcilik hususunda ülkemizde bilinmeyenler varsa bizim bunları çok daha güzel bir şekilde ve çok daha anlaşılır bir şekilde anlatmamız lazım."

"Unicorn dediğimizde bunun mitolojik bir varlık olduğunu düşünen insanlar var"

Bakan Varank, Türkiye'de muazzam bir girişimcilik ekosistemi olduğunu ve bunun farkında olmayan hem iş insanlarının, hem toplumda bazı kesimlerin bulunduğunu ifade ederek, "Biz Unicorn dediğimizde bunun mitolojik bir varlık olduğunu düşünen insanlar var. Ama önemli değil. Birileri görmek istese de istemese de Türkiye'nin bu alandaki özellikle teknoloji tabanlı girişimcilikteki büyük potansiyelinin, biz farkındayız. Ülkemiz hamdolsun teknoloji tabanlı girişimcilikte gümbür gümbür yoluna devam ediyor. 2 yıl gibi kısa bir sürede ülkemizde 6 tane Unicorn ya da bizim tabirimizle 6 tane 'Turcorn' çıkararak biz tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardık. Öyle ki dünyanın en önemli ekonomi ve finans gazeteleri Türkiye'nin bu başarısını gündemlerine aldılar. Türkiye'nin Avrupa'da nasıl teknolojinin yıldızı oldu diye manşetler attılar. Ama gelip şu ortamı gördüklerinde, girişimci arkadaşlarımızla bir araya geldiklerinde girişimci arkadaşlarımızın heyecanını gördüklerinde bunun çok normal bir sonuç olduğunu biz gayet iyi anlayabiliyoruz. Onlar da buraları ziyaret ettiklerinde zaten bu ekosistemden gerçekten çok etkileniyor." diye konuştu.

Son 2 seneye bakıldığında sadece Unicorn'lar ya da Turcorn'lar açısından değil Türkiye'nin yatırım anlamında da müthiş bir ivme yakaladığını belirten Varank, şunları kaydetti:

"2021 yılında Türkiye'de 300'den fazla girişim toplamda 1,5 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardı. ve bu rakam bundan önceki 10 senenin tam 10 katı bir rakam. Bu seneye baktığımızda yine 2022 yılında da bu trendin aynı şekilde devam ettiğini memnuniyetle görebiliyoruz. Daha yılın ilk yarısında geçen senenin rakamına yani 1,5 milyar dolarlık yatırıma biz şu anda ulaşmış durumdayız. Tabii biz şuna inanıyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var. Biliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz 2023 yılında kendimize en az 10 Turcorn çıkarma hedefi koyduk. ve kısa sürede elde ettiğimiz başarılarda bu hedefin aslında ulaşılması zor bir hedef olmadığını bize gösteriyor. Bugün burada açılışını yaptığımız T-GATE teknoloji geliştirme merkezinin de bu hedefe giden yolda bize çok büyük ve önemli katkılar sunacağına da biz inanıyoruz. Özellikle fintek odaklı yapısıyla önümüzdeki dönemde ekosistemimizin burası en gözde yerlerinden bir tanesi olacak. Türkiye gerçekten bu alanlara ciddi yatırım yapan bu alanda ciddi kültür oluşturmuş bir ülke, fintek alanında çok ciddi firmalarımız, girişimlerimiz şu anda faaliyet gösteriyor. ve oldukça liberal diyebileceğimiz mevzuat da aslında bu girişimlerin önünü açma noktasında çok iyi."

"e-Devlet uygulamasıyla Türkiye'deki farkındalığın ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz"

Bakan Varank, Türkiye'de teknoloji kullanımına bakıldığında, e-Devlet uygulamasının kullanıcı sayısının toplumdaki farkındalığın da ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini ifade ederek, uygulamanın 60 milyon kullanıcısıyla ve binlerce hizmetle dünyada her kesimin ilgisini çektiğini vurguladı.

Türkiye'deki durumun Almanya'ya kıyasla oldukça ileride olduğuna dikkati çeken Varank, "Geçenlerde bir haber vardı, ben onu paylaştım. Tabii böyle şeyleri paylaşınca 'Almanya bizi kıskanıyor mu?' diyorlar ama ben onun için paylaşmadım. Geçenlerde Almanya'da bir tartışma vardı. Almanya vatandaşlarına bu enerji krizinde para göndermek istemiş. Ama vatandaşlarının vergi numaralarıyla, hesap numaralarını eşleştirmek, 18 ay sürdüğü için bunu şu anda yoluna koyamamışlar ve günde en fazla 100 bin işlem yapabildikleri için de şu anda bir netice elde edememişler. İşte böyle bir dijital altyapıya bakıyorsunuz. Bir de 60 milyon kullanıcısı olan e-Devlet uygulamasına bakıyorsunuz. Türkiye'deki farkındalığın ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Fintek alanının önemli bir alan olduğuna dikkati çeken Varank, "İşte T-GATE burada inşallah önemli işler başaracak. Çünkü burası özellikle fintek alanındaki cevval girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretecek şekilde tasarlandı. Eğitimden danışmanlığa, mentörlükten ortak yapılara, ofislere, sinerji oluşturmaya kadar ne ararsanız burada mevcut. Biraz önce girişimci arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Burada aynı zamanda bir banka var. Dediler ki buraya bankacılık işlemi için gelen müşterilerin bir kısmını biz içeriye çekiyoruz. Acaba yatırımcı olarak onlardan faydalanabilir miyiz diye. O açıdan ideal bir teknoloji geliştirme merkezinden bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere çağrıda bulunan Bakan Varank, "İşte genç arkadaşlarımıza biz her zaman şunu söylüyoruz. Yeter ki teknolojik olarak iş fikirlerinizin potansiyelini gelin burada ispat edin. İnşallah burası dünya çapında işlere imza atabilecek bir şekilde sizlere yardımcı olacak ve bunların önünde emin olun hiçbir engel yok. Şu anda kurduğumuz networklerle, oluşturduğumuz altyapılarla biz bu imkanı girişimcilerimize sağlıyoruz. Tabii buradan inşallah bir Turcorn da çıkarsa bu benim için hiç şaşırtıcı olmaz. Bu potansiyel dediğim gibi burada var. Tabii ben burada arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Milli teknoloji hamlemize omuz vererek, bu güzel altyapının kurulmasında emeği geçen TurkishBank'a, sistem global danışmanlığa, Kadir Has Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Milli teknoloji hamlemize omuz verdiğiniz için bu alanda hassasiyetle destek olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"TEKMER'lere desteğimizi 6 milyon liraya çıkaracağız"

Hükümet olarak bu ülkeye değer katan yatırımcıların, girişimcilerin biz her daim yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Bildiğiniz gibi bu merkezin kurulmasında da biz önemli destekler verdik. Burada personel giderlerinden tefrişata, makine teçhizattan, eğitim giderlerine kadar birçok kalemde bizim KOSGEB olarak desteklerimiz var. Sadece burası değil tabii. Şu anda Türkiye genelinde 17 TEKMER bulunuyor. Bunların hepsi KOSGEB'in destekleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. ve önümüzdeki dönemde bu sayıyı arttıracağız. Bize yeni başvurular var. Şu anda desteğimizin bir üst limiti var. Bu manada ben bir müjdeyi de bu kürsüden T-GATE'in açılışından sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz şu anda TEKMER'lere 3,8 milyon liraya kadar bir destek sağlıyoruz. Ama inşallah yakın zamanda bunu 6 milyon liraya çıkaracağız. Burada hazırlıklarımız tamam. İnşallah 6 milyon lirayla biz bu merkezleri destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bu destekleri verirken yok yandaş mıymış, değil miymiş, bunlarla emin olun hiç ilgilenmiyoruz"

Bu merkezlerin bu imkanları sonuna kadar hak ettiğini dile getiren Varank, "Şunun da altını çizmek istiyorum. Ben buraya gelmeden önce ne buranın patronunu tanıyordum, ne buradaki girişimci arkadaşlarımızı tanıyordum. ve burası böyle bir işe girişti, KOSGEB'deki arkadaşlarımız burayı değerlendirdi. Bu işe imza attılar. Biz de gelip açılışını yapıyoruz. Ama biraz önce söyledim. Biz elini taşın altına koyan herkese bu desteklerimizi veriyoruz. Biz desteğimizi ekosisteme yapıyoruz. Kim bu ülkeye katkı sağlayacaksa, gençlerin önünü kim açacaksa, gençlere kim katkı sağlayacaksa biz onlara yatırım yapıyoruz ve biz bu destekleri verirken yok yandaş mıymış, değil miymiş, bunlarla emin olun hiç ilgilenmiyoruz. Bunu yapanlar var. Bunun örneğini ben bu kürsüden vermeyeyim. Özellikle yerel yönetimlerde bu işleri yapanlar var. Ama biz Türkiye'de Türkiye'ye katkı sağlayacak herkese bu desteklerimizi vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Varank, girişimci gençlerin heyecanından mutluluk duyduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geliştirdikleri teknolojinin ülkenin neresine katkı sağlayacağını dinleyip ona arkadaşlarımızı yönlendirmekten gerçekten mutlu oluyorum. ve bu tip işlere biz devam edeceğiz. Türkiye teknoloji tabanlı girişimcilikte destan yazıyor. Bu destanı artıracağız. Genç bir nüfusa sahibiz, gençlerimizin potansiyeli çok yüksek. Yeter ki biz onlara imkan verelim, önlerini açalım, destek olalım ve biz bu imkanları sonuna kadar onlara sağlıyoruz. İnşallah bunun neticelerini de hep birlikte alacağız. T-GATE gibi teknoloji geliştirme merkezlerimiz bu ülkede sayılarını artırdıkça neticelerini hepimizin faydasına sunacak girişimler... T-GATE'in kurulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan nice başarılı girişimlerin inşallah Unicorn olmasını temenni ediyorum."

Açılış töreni, kurdele kesiminin ardından sona erdi.