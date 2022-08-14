Bakan Varank, SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın törene gelişi Kurdele kesilmesi ve fotoğraf çekimi Bir kauçuk fabrikasının temel atma töreni Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi BARTIN - Sanayi ve Teknoloji... Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın törene gelişi Kurdele kesilmesi ve fotoğraf çekimi Bir kauçuk fabrikasının temel atma töreni Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Güncel AA / Akif Yaman Mustafa Varank Güncel Haberler

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