Bakan Varank, SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın törene gelişi Kurdele kesilmesi ve fotoğraf çekimi Bir kauçuk fabrikasının temel atma töreni Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi BARTIN - Sanayi ve Teknoloji...
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın törene gelişi
Kurdele kesilmesi ve fotoğraf çekimi
Bir kauçuk fabrikasının temel atma töreni
Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.
AA / Akif Yaman - Güncel