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Bakan Varank, SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın törene gelişi Kurdele kesilmesi ve fotoğraf çekimi Bir kauçuk fabrikasının temel atma töreni Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi BARTIN - Sanayi ve Teknoloji...

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın törene gelişi

Kurdele kesilmesi ve fotoğraf çekimi

Bir kauçuk fabrikasının temel atma töreni

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.

AA / Akif Yaman - Güncel

Mustafa Varank Güncel Haberler

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