Bakan Varank:  Siyasi rüşvetlerle bizim işimiz yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da kurulacak 'TÜBİTAK Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü'nün tanıtımı ve iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Kurum, Konya'nın göllerini ve suyunu tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Kurum, "Maalesef içtiğimiz su, bastığımız toprak, soluduğumuz hava, derin bir değişime uğruyor. Şehirlerimiz, sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel gibi şiddeti her geçen gün artan afetlerle karşı karşıya kalıyor. Her yıl dünyadaki her 20 böcek ve omurgalı türden biri yok oluyor. Bu ekosistemler azaldıkça toprağımız daha da kuruyacak, tarım ürünlerimiz azalacak, havamız solunmaz bir hale gelecek. Bakın işte son 3 yılda iklim krizinin olumsuz etkilerini neredeyse her 6 ayda yeni bir afetle yaşadık. Sinop, Kastamonu, Bartın, Giresun, Rize ve Trabzon'da seller, Antalya ve Muğla'da ise büyük yangınlar yaşadık, canlarımızı yitirdik. İşte Konya'mızda, kuraklık ve yer altı sularının çekilmesi nedeniyle oluşan obrukların sayısı 2 bin 500'ü aştı. Konya'mız, göllerini ve suyunu tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu anlamda enstitümüzün Konya'mızda kuruluyor olması çok anlamlı, çok değerli, çok kıymetli bir adım olmuştur. Her platformda söylüyorum. Çözüm; en az problemin kendisi kadar çok yönlü, çok katmanlı, çok çeşitli olmak zorundadır" dedi.

"Siyaset hızlı ve hararetli bir şekilde gidiyor. Bakınız; bir insan buraya gelip, bir tane ilçeyi ziyaret edip, siyasi rüşvetler vererek siyaset yaptığını zannedebilir ama bunlar eski Türkiye'de kaldı. Bunlar eski Türkiye'nin manzaraları. 'Şurayı böyle, burayı böyle yapacağım' diyerek siyaset yapamazsınız. Bizim derdimiz, Türkiye'yi toptan kalkındırabilmek; Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmek. Siyasi rüşvetlerle bizim işimiz yok. Onu söyleyenlerden de bu ülkeye hiçbir zaman hayır gelmez. Bundan da emin olabilirsiniz. Bakın; bugün Antarktika'ya bilim seferi düzenleyecek bilim insanları yola çıkacaklar. Biz Antarktika'yla ilgilenmeye Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu sayesinde başladık. Antarktika'da şu anda 50'den fazla ülkenin araştırma merkezi var ama Türkiye, burayla bizim iktidarımıza kadar hiç ilgilenmemiştir. Niyetimiz de oraya kalıcı bir üs kurabilmek. İşte bizim ufkumuz bu kadar geniş. Biz gençleri kutuplara, araştırma yapmaya götürürken, Kılıçdaroğlu'nun vizyonu ne? Her muhtarın yanına bir tane üniversite mezunu sekreter atayacakmış. Adamın da vizyonu işte bu kadar. Ben gençlerle bir araya geldiğimde onlara hatırlatıyorum; siz Türkiye'nin milli uzay programında çalışmak mı istersiniz yoksa muhtarların yanında sekreter mi olmak istersiniz? Bunun farkını zaten gençlerimiz en güzel şekilde değerlendiriyorlar, değerlendirecek, diye inanıyorum."