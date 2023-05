BAKAN VARANK: SİYASETTE ŞİDDET OLMAZ AMA SİZ DE İKİYÜZLÜLÜĞÜ BIRAKIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa'dan 'Kapadokya' rengi Togg'un TX10 model akıllı cihazı ile geldiği Yalova'da, kentin girişinde kalabalık vatandaş grubu tarafından karşılandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlara hitap eden Varank, ülkeyi yatırımlarla, milleti hakkettikleri hizmetlerle buluşturmanın derdiyle mücadele ettiklerini vurgulayarak "Biz 'ak' dedik onlar 'kara' dedi. Biz 'büyük' dedik, onlar 'küçük' dedi ve onlarla bu mücadeleyi vererek bu noktalara geldik" dedi.

'HEP BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMEYE DEVAM ETMEMİZ LAZIM'

Dünyanın bir türbülanstan geçtiğini ve Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Bakan Varank, "Bu ateş çemberinde bu fırtınalı denizde bu Türkiye gemisini tecrübesiyle, cesaretiyle, ülkeye verdikleriyle, fedakarlığıyla salimen yüzdürecek bir tane kaptan var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ın izniyle onu kaptan köşküne oturtacağız. Ben dünyada herhangi bir otomobil projesine 'Allah devletimize zeval vermesin' dediklerini hiç tahmin etmiyorum. Bizim milletimiz bu aracı gördüğünde 'Allah devletimize zeval vermesin' diyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizi yıllarca ezdiler, örselediler. Bize dediler ki 'biz yapamayız, biz beceremeyiz.' 'Bunun hazırı varken biz niye uğraşıyoruz.' 'Biz daha güzelini yurt dışından hazır alırız.' Ama Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider çıktı ve dedi ki; 'Türk isterse en güzelini yapar, en başarılısını yapar.' Vatandaşımız Türkiye'nin otomobiline baktığında bu başarıyı görüyor, bu gururu görüyor. İstediğimizde bir ve beraber olduğumuzda neyi başaracağımızı görüyor. Onun için bu yola devam etmemiz lazım. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam etmemiz lazım." açıklamasında bulundu.

'SENİN İÇİŞLERİ BAKANI OLDUĞUN DÖNEMDE BU ÜLKEDE TERÖR KOL GEZİYORDU'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştiren Varank, "Bu yıkım ekibi, iktidar hasretiyle öyle bir yanıp tutuşuyor ki çok kirli pazarlıkların içerisinde. Yaşı müsait olanlar hatırlar, bu ülkede koalisyonlar vardır. Sana 2 bakanlık vereyim, 3 milletvekilini transfer edeyim, hükümeti kurayım, ben yoluma bakayım. Bu zamanları biz bu ülkede yaşadık. Koalisyonları yaşadık, krizleri yaşadık. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki 'biz bu ülkeye tekrar koalisyon vadediyoruz.' Bakınız bu Altılı Masa'da bir hanımefendi vardı. Masadan kalktı masaya 'kumar masası, kumpas masası' dedi. Şimdi tekrar masaya döndü masanın faziletlerini anlatıyor. Diyor ki 'bu ülkede en müreffeh, en mutlu zamanlar koalisyon dönemleriydi.' Sen bizim aklımızla alay mı ediyorsun? Biz o koalisyon dönemlerini yaşadık. O kıtlık dönemlerini yaşadık, o yokluk dönemlerini yaşadık. Hastane kapılarında bizim vatandaşlarımızın süründüğü dönemleri yaşadık. Senin İçişleri Bakanı olduğun dönemde bu ülkede terör kol geziyordu. Bizim karakollarımız saatlerce Güneydoğu'da bombalanıyordu. Biz bir tane helikopter kaldırıp mücadele edemiyorduk. Belki kendisi sırça köşkünde mutlu yaşıyordu ama bu millet koalisyonlardan çekiyordu. Bu koalisyon anlayışına, eski Türkiye'ye bu ülkeyi mahkum etmememiz lazım." ifadesini kullandı.

'ŞU AN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE PAZARLIK YAPIYORLAR'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Varank, "Kirli pazarlıkları sadece şu anda kendi aralarında yapmıyorlar. Bu kirli pazarlıkları, iktidar sevdasıyla o kadar ileriye taşıdılar ki, şu an terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. Kandil'deki PKK'nın sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. Ne diyorlar; ' 14 Mayıs'tan sonra İmralı'daki tecridi bitireceğiz' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra hapishanedeki bütün teröristleri dışarı çıkaracağız' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra özerkliği getireceğiz' diyorlar. Peki bu cesareti nereden buluyor, kime güvenip bunu konuşuyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenip konuşuyorlar. İşte aralarındaki pazarlıklar bu boyutta. Sadece bir tane terör örgütüyle değil, FETÖ'yle de pazarlık yapıyorlar. FETÖ'cüler her gün açıklama yapıyor. Ne diyorlar; '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz' diyorlar. 'KHK'lıları bu ülkede askeri, polisi, adliyenin içerisindeki teröristleri tekrar görevlerine iade edeceğiz' diyorlar. Peki bu cesareti nereden buluyorlar, Kılıçdaroğlu'ndan buluyorlar. Bizim teröristlere müsaade etmememiz lazım. Terör örgütlerinin bu ülkede borusunu öttürmesine müsaade etmememiz lazım. İşte onun için bu kader seçiminde çok dikkatli olacağız. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta yine bu meydana geleceğiz, zafer kutlamamızı yapacağız. Türkiye Yüzyılı'nın bayramını kutlayacağız." açıklamasında bulundu.

Programa AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da katıldı.