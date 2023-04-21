BAKAN VARANK, ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE DEPREMZEDELERLE BAYRAMLAŞTI

Bakan Varank Buruk bir bayram geçiriyoruz (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit yakınları, gaziler ve depremzedeler için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayram kahvaltısı programına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı toplantıda konuşan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salonda bulunanlara gönderdiği selamını iletti.

'DEPREMZEDELER EVLERİNE KAVUŞACAK'

Birçok depremzedenin şehirlerinden uzakta, evleri olmadan bu bayramı başka illerde geçirmek zorunda kaldığının söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Şimdi içimiz yanıyor, dertlerimiz var, sıkıntılarımız var ama Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği gibi depremzede kardeşlerimizi biz memleketlerinde tekrar evlerine kavuşturacak, onları yurtlardan, misafirhanelerden, çadır ve konteyner kentlerden kurtarıp tekrar kendi evlerinde mutlu, mesut bir şekilde bayram geçirmelerini sağlayacağız diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAR OLDUKÇA ONLARA KOL KANAT GERECEK'

Şu anda en önemli gündemlerinin deprem bölgesiyle ilgili faaliyetler, afetzede vatandaşların sıkıntılarını gidermek olduğunu ifade eden Mustafa Varank, Bugün burada ailelerinin sevgisinden bir vesileyle uzakta kalmış ama devletin kol kanat gerdiği aziz evlatlarımızla bir aradayız. Bu kardeşlerimiz belki hayatları boyunca buruk yaşayacaklar ama şunu bilerek yaşayacaklar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti var oldukça bu devlet onlara kol kanat germeye devam edecek. Onlara sahip çıkmaya devam edecek ve inşallah da biz onları hangi vesileyle mutlu etmek için bir yol bulursak, onu da yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi.

'GENÇLER, BU ÜLKENİN GELECEĞİNİN TEMİNATI'

Gençlerle de beraber olduklarını söyleyen Bakan Varank, Memleketlerine gidememiş, bir vesileyle burada bayramda Bursa'nın güzel misafirperverliğine burada mazhar olmuş genç kardeşlerimiz var. Onlar da bu ülkenin geleceğinin teminatı. Biz bunu biliyoruz, buna inanıyoruz, buna göre de gençlerimizi her zaman en üstünde tutmak için gayret gösteriyoruz. Gençlerimize, aziz milletimizin en değerli varlıklarına, şehit ailelerimize, gazilerimize, hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki bu devleti ayakta tutan değerler, kerim devlet anlayışıyla gelir. Bu aziz milletin en değerli unsurlarını biz el üstünde tuttukça bu devleti payidar edebiliriz. Onun için biz sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımızla, İl Başkanımızla, devletimizin bütün unsurlarıyla sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz ve bu birlik ve dayanışmayı inşallah bundan sonra da göstereceğiz ifadelerini kullandı.

'BUGÜN DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR DİYORSAK, ARKASINDAKİ GÜÇ SİZSİNİZ'

Bakan Varank'ın ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Türkiye'nin iki büyük deprem yaşadığını anımsatarak, ülkenin bu afetlerin üstesinden geleceğini belirterek, Elbette aksaklık ve eksiklik olabilir ama depremden hemen sonra şu ana kadar yaptıklarımıza dünya gıpta ile bakıyor. Hemen toparlanıp millet ve devlet el ele bunun da üstesinden geliyoruz. Değerli kardeşlerim, sabırla ve cesaretle çalışmakla, azimle ve birliktelikle üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele yoktur. Sizler memleketin sahibi olarak memlekete en büyük fedakarlıkları yapmış insanlar olarak bizlere, dünyanın hangi masasında oturursak oturalım kuvvet veriyor, güç veriyorsunuz. Biz de bunun şuuru içerisinde hareket ederek Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere dünyada Türkiye'nin sesinin daha gür, daha adil, daha şiddetli çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler 'de, Avrupa Birliği'nde, NATO'da birçok uluslararası kuruluşta 'Dünya beşten büyüktür' diyorsa, bunu yüksek sesle dile getiriyorsa bunun arkasındaki güç sizsiniz. 'Daha adil bir dünya mümkündür, adaletsizliğe son verin. Gazze'de, Bosna'da, Azerbaycan'da, Libya'da adaletsizliğe son verin. Suriye'de adaletsizliğe son verin. Irak'ta adaletsizliğe son verin' diye yüksek sesle bunları dile getiriyorsa emin olun arkasında sizin gücünüzü hissettiği için siz o istikrarı sandıktan çıkarıp Türkiye'ye armağan ettiğiniz için Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'nin de bizlerin de size olan muhabbetini bildiğimiz için bu birliktelikten bu güç doğuyor diye konuştu. Bakan Varank, bayram kahvaltısının ardından Nilüfer ilçesinde bulunan Hasan Öztimur Huzurevi'ne giderek vatandaşlarla bayramlaştı. (DHA)

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023