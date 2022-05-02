Bakan Varank: Şehirlere terörist sokmaya çalışanlar var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katıldı. Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda yapılan etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

"40 YILDIR BİZ TERÖRLE MÜCADELE EDİYORUZ"

"KALEŞNİKOFLA I OLANLAR BUGÜN BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR"

"AK PARTİLİLERİ TESPİT EDENLER TERÖRİSTLERİ DE EDEBİLİRLERDİ"