Varank: "Erzurum'daki sanayi sitelerinin sayısını 8'e yükselttik" - Haberler

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Varank: "Erzurum'daki sanayi sitelerinin sayısını 8'e yükselttik"

AA - Güncel
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Erzurum DAP ve KUDAKA Toplu Açılış Töreni ile SOGEP İmza Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum DAP ve KUDAKA Toplu Açılış Töreni ile SOGEP İmza...

Erzurum DAP ve KUDAKA Toplu Açılış Töreni ile SOGEP İmza Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum DAP ve KUDAKA Toplu Açılış Töreni ile SOGEP İmza Töreni'nde konuştu. (1)

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