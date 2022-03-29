Bakan Varank: 'Sanayi Doktora Programı'nı iyileştiriyoruz (3)

BİNALİ YILDIRIM GENÇLERLE BULUŞTU

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Güzelbahçe balıkçı barınağı ziyaretinin ardından bir otelin toplantı salonunda gençlerle bir araya gelip sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili değerlendirmede bulunan Yıldırım, bu krizin sadece iki ülkeyi değil bütün dünyayı ilgilendiren bir durum olduğunu belirterek Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Yıldırım, "Bir uçurumun kenarındayız, en önce ateşin ulaşacağı yer Türkiye. Bu ateş yayılırsa yeni dünya savaşı gündeme gelir. Orada olanın da haklı gerekçesi yok. Savaşın kazananı olmaz. Ülkemiz binlerce kadın, çocuk ve insana ev sahipliği yapıyor. Suriye'den biliyoruz. Bölgemiz bir ateş çemberi. Cumhurbaşkanımız bu krizi, başlamasından çok önce tahmin etmiş ve olmaması için gayret göstermişti" dedi.

Buluşmada Binali Yıldırım, gençlerle birlikte 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyledi.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,