Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti - Haberler

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Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti

KOCAELİ (İHA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü projeleri dolayısıyla tebrik etti.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - KOCAELİ (İHA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü projeleri dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa'daki ilk tam elektrikli ticari aracı E-Transit'in hattan iniş törenine katılmak için Kocaeli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü ziyaret etti. Başkan Özlü, Başiskele'de yapılan eserler ve hizmetler hakkında Bakan Varank'a bilgiler verdi. Mustafa Varank, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi başta olmak üzere, Genc-i Ala ve kadınlara yönelik hizmetleri kapsayan projeler dolayısıyla Özlü'yü tebrik etti. Başkan Özlü ise Bakan Mustafa Varank'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Adil Özdemir-İHA)

Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Varank, Başiskele, Kocaeli, Ford, Yerel, Güncel, Haberler

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