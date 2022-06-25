Bakan Varank, Ordu'da

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerindeki organize sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Esnaf ve halkla da bir araya gelen Varank, fabrikaları ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak Ünye ilçesinde yapımı devam eden OSB sahasında incelemede bulunan Bakan Varank, yetkililerden bilgi aldı. Varank, incelemelerinin ardından ilçede esnaf ve halkla bir araya geldi. Burada çay içen Varank, halka dondurma ikramında bulundu. At ile gezen sünnet kıyafetli çocukla da karşılaşan Varank, zarf içinde harçlık verdi. Bakan Varank, sahilde aileleriyle gezen çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Kafede nişanlanan çiftle karşılaşan Varank, altın hediye ederek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.Ünye'deki programının ardından Bakan Varank, kara yoluyla Fatsa ilçesine geldi. Varank, burada da alan büyütme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi alarak, fabrika ziyaretlerinde bulundu.