Bakan Varank: "Müteşebbislerimiz bizim gözbebeğimiz"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Sinevizyon gösterisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Bakan Varank'ın konuşması SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da toplu açılış ve imza törenine katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi
Sinevizyon gösterisi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi
Bakan Varank'ın konuşması SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da toplu açılış ve imza törenine katıldı. (1)
AA / Güncel