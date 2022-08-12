Bakan Varank: "Müteşebbislerimiz bizim gözbebeğimiz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Sinevizyon gösterisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Bakan Varank'ın konuşması SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da toplu açılış ve imza törenine katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Sinevizyon gösterisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Bakan Varank'ın konuşması SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da toplu açılış ve imza törenine katıldı. (1) AA / Güncel Mustafa Varank Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Varank: 'Müteşebbislerimiz bizim gözbebeğimiz' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.