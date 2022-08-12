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Bakan Varank: "Müteşebbislerimiz bizim gözbebeğimiz"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Sinevizyon gösterisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Bakan Varank'ın konuşması SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da toplu açılış ve imza törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi

Sinevizyon gösterisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi

Bakan Varank'ın konuşması SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da toplu açılış ve imza törenine katıldı. (1)

AA / Güncel

Mustafa Varank Sakarya Güncel Haberler

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