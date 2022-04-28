Bakan Varank: Muhalefetin vizyonsuzluğuyla kaybedecek bir saniyemiz yok (3)

'BİRİLERİ, TÜRKİYE'Yİ ESKİ KARANLIK GÜNLERİNE NASIL DÖNDÜREBİLİRİZ DERDİNDE'

Altınova Tersaneler Bölgesi'ne gelerek burada SANMAR Denizcilik tarafından üretilen 2 römorkörün teslimi ve 1 römorkörün denize indirilmesi törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra partisinin il başkanlığı tarafından Uygulama Oteli'nde düzenlenen 'Gönül Sofrası' iftar programına katıldı. Burada konuşan Varank, CHP'nin Gezi davasına tepki göstermesini eleştirerek, "Gördüğünüz gibi, biz yatırımın üretimin nasıl arkasında dururuz, nasıl ülkemizi kalkındırırız, bunun derdindeyiz. Ama maalesef birileri de Türkiye'yi eskinin karanlık günlerine nasıl döndürebiliriz onun derdinde. İftar sofrasındayız. Ben gerçekten bu konuları açmaktan hicap duyuyorum. Ama öyle şeyler yaşıyoruz ki maalesef bunlara cevap vermek mecburiyetinde kalıyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanvekili bir mahkeme kararı sonrası gezi süreciyle ilgili neler söyledi, Cumhurbaşkanımıza hangi hakaretleri yaptı, muhtemelen sizler de takip etmişsinizdir. Bu ülkedeki gezi hadisesi, aslında bu ülkeye kurulmuş tuzakların en büyüklerinden bir tanesiydi. Gezi döneminde kendilerini çevreci olarak göstermeye çalışan bir güruh insan vandallıkla yakıp yıkmayla 'Biz acaba bu iktidarı nasıl deviririz' bunun derdine düştüler. Bunu o zaman itiraf da ettiler. Açın bakın o zaman ki gazeteleri televizyonları, neler söylüyorlardı. 'Hadi 3 gün daha direnelim, bu iktidarı devireceğiz' diyorlardı. 'Hadi Taksim Meydanı'nı işgal edelim, biraz daha burayı işgal altında tutalım, bu iktidardan kurtulacağız' diyorlardı. Yani meşru seçilmiş bir iktidarı gayrı meşru yollarla nasıl devireceklerini kendileri itiraf ediyorlardı. Şimdi çıkmış diyorlar ki 'Gezi zamanı bizim yaptığımız şeyler özgürlükle alakalıydı'. Bunu kimseye yutturamazsınız. Gezi'de ne yaptığınızı biz gayet iyi biliyoruz. Her tarafı yakıp yıktığınızı, kamu malına zarar verdiğinizi, otobüsleri kamu binalarını nasıl tahrip ettiğinizi biz çok iyi hatırlıyoruz" dedi.

?Ekonomide birtakım sıkıntılar olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Evet, birtakım sıkıntılar var. Enflasyonda yaşadığımız süreçler gerçekten hepimize acı veriyor. Ama şunu da bilmemiz lazım. Bunların büyük bir çoğunluğu maalesef emtia fiyatlarındaki artışlarından, enerji fiyatlarındaki artışlarından, yurt dışındaki gelişmelerden kaynaklanıyor. İşte biz bunlarla nasıl mücadele edebiliriz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biz birçok vatandaşımıza elektrik ve doğal gaz desteği veriyoruz. Ama hatırlayın muhalefet biz sosyal yardım yaptığımızda 'Siz vatandaşları hazırcılığa alıştırıyorsunuz' diyordu. Biz yardım yaptığımızda 'Bunlar makarnacı, kömürcü' diye vatandaşlarımıza hakaret ediyorlardı. Şimdi 'sosyal devlet nerede' diyorlar. Bunları görmeyen, duymayan muhalefet güya bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor, güya elektrik faturasını ödemediği için evinin elektrikleri kesiliyor. Ondan sonra bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören'de bir eve gidiyor. Bakıyorsunuz aslında evin elektrikleri açık, Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, Kılıçdaroğlu gittikten sonra da ışıkları açmışlar. Böyle tiyatrolarla siyaset yapılmaz. Biz 2 milyon 500 bin vatandaşımıza elektrik ve doğal gaz desteği veriyoruz. Madem faturalardan bu kadar şikayetçi, ben Kılıçdaroğlu'na buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum. Gitsin kendi belediyelerine baksın. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Şu anda su faturalarından dolayı kaç tane abonenin suyu kesilmiş. 2021 yılında 400 binden fazla sayaç İstanbul'da suya kapatılmış. Madem siz vatandaşı düşünüyorsunuz, verin talimatı belediyenize sudan para almasınlar" diye konuştu. Yalova'daki programlarını tamamlayan Bakan Varank, karayoluyla İstanbul'a geçti.