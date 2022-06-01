Varank: "(Bilişim Vadisi) Kurulduğu günden beri muazzam bir gelişme kaydetmeye devam ediyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Varank: "(Bilişim Vadisi) Kurulduğu günden beri muazzam bir gelişme kaydetmeye devam ediyor"

AA - Şahin Oktay - Güncel
 - Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Salondaki katılımcılar Tanıtım filminin gösterimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MMG-EURITECH...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi

Salondaki katılımcılar

Tanıtım filminin gösterimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MMG-EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirvesi'nde konuştu. (1)

AA / Şahin Oktay - Güncel

Araştırma Geliştirme Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title