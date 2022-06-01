Varank: "(Bilişim Vadisi) Kurulduğu günden beri muazzam bir gelişme kaydetmeye devam ediyor" - Haberler

Varank: "(Bilişim Vadisi) Kurulduğu günden beri muazzam bir gelişme kaydetmeye devam ediyor"
AA - Şahin Oktay - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Salondaki katılımcılar Tanıtım filminin gösterimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MMG-EURITECH...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi
Salondaki katılımcılar
Tanıtım filminin gösterimi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MMG-EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirvesi'nde konuştu. (1)
AA / Şahin Oktay - Güncel