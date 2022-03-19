Bakan Varank, Merzifon OSB'de 20 fabrikanın açılış törenine katıldı Açıklaması

AMASYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanı'mız bu ülke için dertlidir, ülkemizin dünya arenasındaki itibarı için dertlidir, ülkemizi ekonomisi en güçlü ilk 10 ülke arasına sokma konusunda dertlidir, vatandaşlarımızı daha fazla refaha kavuşturma konusunda dertlidir. İşte bu yüzden bizlerin, bu ülkeye gerçekten gönül vermiş olanların Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında yer alması gerekiyor." dedi.

Bakan Varank, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki ( Osb ) 20 fabrika ile hizmet binası, kurs merkezi, anaokulu ve caminin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2019 yılında temelini attıklarını ve medikalden beyaz eşyaya, tarım aletlerinden hazır giyime toplamda 457 milyon liralık yatırım tutarına sahip fabrikaların 1557 işçiye ekmek kapısı olacağını söyledi.

3 sene önce yine 19 Mart'ta temel atma töreni için Merzifon Osb'de olduklarını dile getiren Varank, "Belli ki açılış programını hazırlayan arkadaşlar özen göstermişler. Bu vesileyle bu güzel programı hazırlayan, bizlere misafir değil ev sahibi olduğumuzu hissettiren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 2019 yılında burada fabrikalarımızın temellerini atmıştık. Temennilerde bulunmuştuk. Şimdi bu temennilerin hayata geçtiğini kanlı canlı şekilde görmek bizlere gurur veriyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Milli Teknoloji Hamlesi ile topyekun kalkınmayı hedeflediklerini belirten Varank, "Refahı yurdumuzun tüm sathına yaymanın mücadelesini veriyoruz. İşte bu yüzden sadece İstanbul'un, Ankara'nın, Kocaeli'nin, Bursa'nın veya İzmir'in başarılarıyla övünemeyiz. Kalkınmamızı iller, bölgeler üzerinden kurgulayamayız. Eğer büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacaksak, bunu hep beraber başaracağız. Batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine tüm illerimizle bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını, savaşlar, krizlerle dünyanın durma noktasına geldiği bir zamanda açılışlardan açılışlara koştuklarını söyleyen Varank, "Ulaştırmadan tarıma, sağlıktan gıdaya, çevreden sanayiye tüm Türkiye'nin ve Amasya'nın kalkınması için canımızı dişimize takıyoruz. Amasya'ya yapılan bölünmüş yolların, havalimanının, gelişen haberleşme altyapılarının, sağlık hizmetlerinin en yakın şahitleri sizlersiniz." dedi.

Varank, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Amasya'da son 13 yılda sanayiden turizme, kırsal altyapıdan yenilenebilir enerjiye kadar çeşitli alanlarda 292 projeye 52,5 milyon lira destek sağladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bugün açılışını yaptığımız kadınlara ve çocuklara yönelik SOGEP Projesi için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile proje ortaklarına hibe desteği verdik. İnşallah bu projeyle kurulan ahşap atölyesi, spor atölyesi, müzik atölyesi, tasarım atölyesi, anne ve çocuk beceri atölyeleri ve eğitim salonları ile çocukların ve ebeveynlerin gelişimleri desteklenecek. Günümüzde Ar-Ge ve inovasyon rekabetçiliğin en temel teminatıdır. Biz bu noktada girişimcilerimizi, sanayicimizi her zaman cesaretlendiriyoruz. Amasyalı sanayicilerimize kapılarımızı ardına kadar açıyoruz ancak şunu açık yüreklilikle söylemem gerekiyor. Amasya sanayicilerinin Ar-Ge konusundaki girişimleri, yaklaşımları istediğimiz seviyede değil. Ben bir hususu sürekli hatırlatıyorum. Bakınız eskimiş, köhne, gelenekselleşmiş yöntemleri unutmak zorundasınız. Her gün, 'İş süreçlerinde, ürünlerde, pazarlama yöntemlerinde nasıl yenilik yapabilirim?' diye düşünmelisiniz. Araştırma, geliştirme, yenilikçilik olmadan 3 yıl gidersiniz, 5 yıl gidersiniz ama sonrasında illaki bir yerde tökezlersiniz."

"Cumhurbaşkanı'mız bu ülke için dertlidir"

Cumhurbaşkanının başarısının ardında yatan sırrın tek bir kelimede gizli olduğunun altını çizen Varank, "Cumhurbaşkanı'mız bu ülke için dertlidir, ülkemizin dünya arenasındaki itibarı için dertlidir, ülkemizi ekonomisi en güçlü ilk 10 ülke arasına sokma konusunda dertlidir, vatandaşlarımızı daha fazla refaha kavuşturma konusunda dertlidir. İşte bu yüzden bizlerin, bu ülkeye gerçekten gönül vermiş olanların Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında yer alması gerekiyor. Sanayi, Ar-Ge, girişimcilik, teknoloji konularında bu ülkeyi ileri taşıması gerekiyor. Çünkü günümüzde bir ülkenin itibarı, sahip olduğu teknolojisiyle, sanayi altyapısıyla ölçülüyor. Tabii bu dönemde ekonomide, sanayide birtakım sıkıntılar olduğu hepimizin malumu." ifadelerini kullandı.

Son dönemde enflasyonist bir ortam bulunduğunu, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiğini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Ancak bunların çözümü de emin olun bizde. Dün bir tanesi çıkmış diyor ki 'Çanakkale Köprüsü'nü İstanbullularla İzmirlileri buluşturmak için mi yaptınız?' Sanki bizim bu kadar görüşme derdimiz var. Bu kişiler bir de ülke yönetmenin peşine düşüyorlar. Allah aşkına siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı yöneteceksiniz bu ülkeyi. Bunları söylemekten inanın hicap ediyorum ama bunların gerçekten kalpleri mühürlenmiş, zihinleri bulanmış ve bu haletiruhiyenin sonucu olarak da dilleri zehirli bir hale gelmiş. Biz diyoruz ki bugünler de aşılacak, bugünler de geçecek, ortaya koyduğumuz ekonomi programı ile Allah'ın izniyle bu zorlu zamanları da atlatacağız. Siz yeter ki bugüne kadar attığınız her adımda sizlerin yanında olmuş hükümetlerimize güvenmeye devam edin, yatırımlarınıza devam edin. Hem sizler kazanın hem de ülkemiz kazansın."

Bakan Varank, küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) tanımını güncellediklerini hatırlatarak, "KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limitini 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkardık. İş hacimleri genişleyen, ciro ve bilançoları artan işletmelerimiz bu değişiklikle tekrar KOBİ statüsü kazanarak KOBİ desteklerinden faydalanabilecek. Bu değişiklik tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Programın sonunda Merzifon Osb'de çalışan 6 bin 488 işçi için OSB alanında 6 bin 488 fidan dikildi.

Açılış törenine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Levent Karahocagil ile Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da katıldı.

Öte yandan, Bakan Varank'ı Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşılayanlar arasında yer alan Mustafa Alper Altun ve Elif Mina isimli çocukların Varank'ın 2019 yılındaki Amasya ziyaretinde de bulunduğu öğrenildi.