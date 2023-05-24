BAKAN VARANK, MAHALLE ZİYARETİNDE BULUNDU

Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun Meclis'ten bütçe kanunu geçirme şansı bile kalmamıştır (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oto galericileri ziyaretinin ardından Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) tekstilcilerle bir araya geldi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki esnafı da ziyaret eden Varank'ın bir sonraki durağı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi oldu. Mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Varank, burada yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız birinci turda en yakın rakibine 2,5 milyon oy farkı atarak, yüzde 49.5 ile kendi getirdiğimiz 50+1 sistemini belki yakalayamadık ama binde 5'lik bir farkla, Cumhurbaşkanımız ilk turda büyük bir başarı yakaladı. Pazar günü rehavete kapılmadan sandıkları patlatmaya var mıyız dedi.

'RAKİBİMİZ CHP DEĞİL, REHAVET'

28 Mayıs'taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 oyun bile çok önemli olduğunu ifade eden Varank, Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız 'Bizim bu seçimde rakibimiz Cumhuriyet Halk Partisi değil, Kemal Kılıçdaroğlu değil. Rehavet.' Rehavete kapılmayacağız. 'Nasıl olsa 2,5 milyon fark vardı, bu fark kapatılmaz' demeyeceğiz. 'Bir oydan ne olur' demeyeceğiz. Her birimiz, sadece kendimiz değil, eşimizi, dostumuzu, akrabamızı sandığa götüreceğiz ifadelerini kullandı. (DHA)

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023