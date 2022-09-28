Son dakika gündem: Bakan Varank, Kazakistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan'daki Türk iş dünyası temsilcileriyle toplantı yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan'daki Türk iş dünyası temsilcileriyle toplantı yaptı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin ev sahipliğinde büyükelçilik binasında yapılan toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları katıldı.

Mustafa Varank, burada yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye'nin Orta Asya ile ilişkilerinin farklı boyut kazandığını ve bu anlamda Kazakistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün Kazakistan'da farklı alanlarda faaliyet gösteren ASELSAN, MFA ve YDA gibi bir dizi Türk şirketlerinin üretim tesislerini ziyaret ettiğini kaydeden Varank, "Türkiye'nin buradaki yatırım alanları mutluluk verici. Bizim yeni pazarlara açılırken Kazakistan fonksiyonunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu manada iş insanlarımızın yolunu açacak, onlara destek olmak açısından ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"Yatırım, istihdam, üretim, ihracat" düsturuyla yola devam edeceklerini belirten Varank, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmakta kararlıyız." diye konuştu.

Toplantı sonunda Varank, Türk iş insanlarının sorularını yanıtladı.