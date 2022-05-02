BAKAN VARANK: KATMA DEĞERLİ ÜRETİMLE ÜLKEMİZİ EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ YAPACAĞIZ

? Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Bayramlaşma Programı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bugün tüm dünya Türkiye'nin savunma sanayi alanında ürettiği ürünleri konuşuyor. Herhangi bir gazeteyi açın Türkiye'nin geliştirdiği İHA'lar ve SİHA'larla ilgili bir haber görürsünüz. Biz 'bu yetmez' diyoruz. İşte savunma sanayindeki yakaladığımız başarıyı milli teknoloji hamlesi vizyonumuzla sanayinin her tarafına yayacağız. Katma değerli üretimle ülkemizi en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız? dedi.

Bahçelievler Belediyesi, geleneksel Bayramlaşma Programı düzenledi. Nurettin Topçu Sahnesi'nde gerçekleştirilen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş çocuklarıyla katıldı.

'RAMAZAN BAYRAMI BİR MÜJDE, MUTLULUK'

Pandemi sonrası doya doya bayramlaşıldığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programa katılım gösterenlere teşekkür etti. Ramazan'ın bereketli geçtiğini belirten Varank, 'Rabbim yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları kabul etsin. Müjdeli bayrama her beraber eriştik. Beraber olmanın, bir olmanın, birbirini ziyaret etmenin ne kadar değerli olduğunu pandemi dönemindeki bayramlarda idrak etmiş olduk. Şimdi rabbimize böyle güzel bayramları nasip ettiği için dua ediyoruz. Ramazan Bayramı bir müjde, mutluluk. Biz de ziyaretler yaparak bayramları en güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz' dedi.

'BELEDİYELERİMİZDE TERÖRİSTLERLE BERABER YAŞAMAK İSTEMİYORUZ'

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini aktaran Varank, 'Biz şehirlerden terörü temizlerken geçen gün çıkan haberle adeta şok olduk. Kandil'de kalaşnikofla dağda fotoğrafları çıkan bir terör yandaşı İBB'de gözaltına alındı. Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken bir bakıyorsunuz teröristler gelmişler sizin belediyelerinizde boy gösteriyorlar. Tabi biz bunun neyin diyeti olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu insanların nasıl işe alındığını gayet iyi biliyoruz. Ama sorduğunuz zaman size, 'biz belediye olarak terör yandaşlarını nasıl tespit edelim' diyorlar. İBB başkanı ilk seçildiğinde nasıl AK Partilileri tespit edip 13-14 bin kardeşimizi işten attı, buna nasıl aklı yetiyorsa bir zahmet o teröristleri de tespit etmenin yolunu bulsun. Biz belediyelerimizde, kurumlarımızda teröristlerle beraber yaşamak istemiyoruz ve bunun gereğini yapsınlar. Ama bunlar da gelip geçici, vakti saati geldiğinde birileri bunun beledini ödeyecek? diye konuştu.

'ENFLASYONDAKİ SIKINTILARIN FARKINDAYIZ'

Bakan Varank, 'Sosyal devlet anlayışını bu ülkeye kazandırmış bir iktidar olarak tabi ki sıkıntısı olan vatandaşlarımızın sıkıntısını gidermek için elimizden gelen ne varsa bunu yapmak için gayret gösteriyoruz. Bunu lafla değil icraatla yapıyoruz. Özellikle enflasyondaki sıkıntıların farkındayız. Şunu da bilmeyiz bu sıkıntıların büyük bir çoğunluğu yurt dışındaki gelişmelerden kaynaklı. Geçen yıl 55 milyar dolar enerji faturası ödedik. Doğalgaza, petrole para ödedik neden' Burada vatandaşlarımız onları kullanabilsin diye. Bu sene enerji faturamız 85 milyar dolara çıkacak. Bunun yanında emtia fiyatlarında çok büyük oynaklıklar var. Bunları vatandaşlarımıza her ne kadar en düşük seviyede yansıtmaya çalışsak da maalesef biz de etkileniyoruz. Ama Allah'ın izniyle bunlarında üstesinden geleceğiz. Yaz aylarının gelmesiyle fiyatlardaki bu oynaklığın yavaş yavaş dengelendiğini göreceğiz. Çok daha güzel bir ülkeye inşallah hep birlikte kavuşacağız? ifadelerini kullandı.

'KATMA DEĞERLİ ÜRETİMLE ÜLKEMİZİ EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİR TANESİ YAPACAĞIZ'

Milli teknoloji hamlesine değinen Varank, 'Bize güvenmeye devam edin. Sayın cumhurbaşkanımıza güvenmeye devam edin. Bugün tüm dünya Türkiye'nin savunma sanayi alanında ürettiği ürünleri konuşuyor. Herhangi bir gazeteyi açın Türkiye'nin geliştirdiği İHA'lar ve SİHA'larla ilgili bir haber görürsünüz. Biz 'bu yetmez' diyoruz. İşte savunma sanayindeki yakaladığımız başarıyı milli teknoloji hamlesi vizyonumuzla sanayinin her tarafına yayacağız. Katma değerli üretimle ülkemizi en büyük 10 ekonomiden bir tanesi yapacağız. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun? dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise 'Hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Nice bayramlar diliyorum. Rabbim birliğimizi, sağlığımızı güçlü kılsın. Programa katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Programın sonunda hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Mustafa Varank ve Dr. Hakan Bahadır, çocuklara oyuncak hediye etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel