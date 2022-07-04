BAKAN VARANK: KANDİL'E ELEMAN YETİŞTİRİLEN YERDE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN NEFERLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Van'da Kandil'e eleman yetiştirilen yerde biz artık mili teknoloji hamlesinin neferlerini yetiştiriyoruz. Bizim farkımız bu. Bu ruhu adım adım Anadolu'nun her bir köşesine taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl Van'da ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek olan ' Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışına katıldı. Edremit ilçesi Fidanlık Parkı'nda gerçekleşen açılış programına Bakan Varank'ın yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Van Valisi Ozan Balcı ile 73 ilden kurayla seçilen 500 kişi katıldı.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN NEFERLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ'

Bakan Mustafa Varank, yıllardır Antalya Saklıkent'te düzenledikleri gökyüzü gözlem etkinliklerini geçen yıldan itibaren Anadolu'nun farklı şehirlerine yayma kararı aldıklarını belirterek, "İlk durağımız Diyarbakır'ın tarihi Zerzevan Kalesi oldu. 54 farklı ilden 6 bini aşkın gökyüzü tutkunun katıldığı etkinliğimizde gençlerimiz ve aileleriyle birlikte ayı, yıldızları ve gezegenleri gözlemledik. Söyleşiler, atölye etkinlikleri gerçekleştirdik" dedi.

Etkinliğin düzenlendiği Fidanlık Parkı'nın bir dönem terör örgütü ve onun siyasi uzantısı parti tarafından gençleri dağa kaçırmak için eğitim merkezi olarak kullandığını ifade eden Bakan Varank, "Belediyenin imkanlarını Kandil'e peşkeş çekenlerin ellerinden bu imkanları aldık. O imkanlar artık milletimizin hizmetinde. Van'da Kandil'e eleman yetiştirilen yerde biz artık mili teknoloji hamlesinin neferlerini yetiştiriyoruz. Bizim farkımız bu. Bu ruhu adım adım Anadolu'nun her bir köşesine taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'UZAY ÇALIŞMALARINA HIZ KAZANDIRDIK'

Vanlıların etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Varank, "Önceki yıllarda sadece 300-400 katılımcının yer aldığı gözlem etkinliklerimizde artık binlerce misafir ağırlıyoruz. Öyle ki 73 ilden yaklaşık 2 bin kişi etkinliğimize katılmak için başvuruda bulundu. Burada hep birlikte çadırlarda kalmak, gökyüzünü keşfe çıkmak gerçekten özel bir tecrübe. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binden fazla gök bilim meraklısı gencimiz burada Ay'ı, kızıl gezegen Mars'ı, en büyük gezegen Jüpiter'i, halkalı gezegen Satürn'ü, en soğuk gezegen Uranüs'ü ve daha birçok gök cismini gözlemleyebilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, özel sektörün de bugüne kadar uzay faaliyetlerine katılma konusunda bu kadar ilgi duyduğu bir dönem olmadığını vurgulayarak, "Sadece 50 yıl önce 'Ay'a ilk iniş' gibi zaferler kutlanırken bugün alçak yörüngeli ticari uzay uçuşlarına bilet satılıyor. Özel sektörün katkısıyla uzay yarışında öne çıkan ülkelere baktığımızda, dünyanın ekonomik anlamda da güçlü ülkeleri olduğunu görüyoruz. Çünkü uzay çalışmaları Ar-Ge'nin, bilimsel bilginin, inovasyonun ve teknolojinin itici gücü konumunda. Bu doğrultuda biz de milli teknoloji hamlesi vizyonuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzay çalışmalarına hız kazandırdık" dedi.

'DÜNYANIN EN ÖNEMLİ UZAY GÖZLEM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK'

Erzurum'da kurulacak gözlem evine ilişkin eleştirilere de değinen Bakan Varank, "'Erzurum'da Avrupa kıtasına kurulmuş olacak en büyük teleskopu inşa ediyoruz' dediğimde dalga geçtiler. Herkes bir anda uzman kesildi. Yok efendim Erzurum karlıymış da, orada gözlem olmazmış da. İşinize gelince Hubble Uzay teleskobu ne kadar güzel, millet neler yapıyor diyorsunuz. Biz bir şey yapınca da bunun zamanı mı diyorsunuz ? Bırakın bu işleri. Biz kendi teleskobumuzla Hubble Uzay Teleskobundan daha yüksek çözünürlükte görüntü alabileceğiz. İnşallah Doğu Anadolu Gözlemevi tamamlandığında, konumu ve optik özellikleriyle dünyanın en önemli uzay gözlem merkezlerinden birisi olacak" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van'dan sonraki duraklarının sırasıyla Erzurum ve Antalya olacağını ifade ederek, "Bizi izlemeye devam edin. Hiç tereddüdünüz olmasın. Uzay yarışında kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Nasıl ki bugün dünya, savunma sanayindeki başarılarımızı konuşuyorsa, emin olun gökyüzünde de herkesten iyi oluruz, olacağız. Ben buna yürekten inanıyorum" dedi.

GÖK BİLİMLE İLGİLİ BİRÇOK FAALİYET YAPILACAK

Etkinliğe katılmak için başvuru yapanların en küçüğü 1 yaşında en büyüğü ise 72 yaşında oldu. En çok başvuru 10 ile 40 yaş arasında alınırken, etkinliğe en çok öğrenciler ve öğretmenlerin başvurduğu görüldü. Türkiye'nin dört bir yanından astronomi tutkunlarının bir araya geldiği etkinlikte 'Milli Uzay Programı' vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılması amacıyla seminerler, yarışmalar ve gök bilim ile ilgili birçok faaliyet yapılacak. Etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda sanayi ve teknoloji, gençlik ve spor, kültür ve turizm bakanlıkları tarafından Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla gerçekleştirilecek. Etkinlik, 4 Temmuz pazartesi saat 14.00'ten itibaren halka açık olarak devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel