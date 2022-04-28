Bakan Varank, ISF Studios'ta gençlerle iftar yaptı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da 'Rafadan Tayfa' çizgi filminin üretildiği animasyon ve ses stüdyosu ISF Studios'ta gençlerle iftar yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, animasyon, tasarım ve oyun meraklısı gençlerle 'Rafadan Tayfa'nın üretildiği ISF Studios'a bir araya geldi. Çizgi filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan'ın ev sahipliğindeki programa eşi Esra Varank ile birlikte katılan Bakan Varank, gençler ile birlikte animasyon üretim süreçlerini yerinde inceledi. Varank ve beraberindekiler daha sonra burada iftar yaptı.

Programda şarkıcı Elif Buse Doğan da mini konser vererek iftara gelen misafirlere sürpriz yaptı. İlahilerden halk müziği bestelerine kadar birçok eseri seslendiren Doğan, Kütahya Tavşanlı'nın popüler türküsü 'Samsak Döveci'nin farklı versiyonlarını da okudu. Konserin ardından Bakan Varank, Elif Buse Doğan'a Teknofest montu hediye etti.