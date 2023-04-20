BAKAN VARANK'IN TOGG İLE İSTİKLAL TURU

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde TOGG ile tur attı.

Varank, Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezi olan Cube Beyoğlu'nun açılışına Anadolu rengi TOGG T10X ile geldi. Bakan Varank, Mis Sokak'taki açılışın ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın teklifi üzerine İstiklal Caddesi'nde, TOGG ile tura çıktı. 16 BRS 99 plakalı aracın direksiyonuna geçen Varank, Atatürk Kültür Merkezi, Taksim Camii ve Galata Kulesi gibi Beyoğlu ile anılan tarihi ve turistik yerlerin önünde durarak fotoğraf çektirdi. İstiklal Caddesi'nin kırmızı renkli nostaljik tramvayının güzergahı da bir süre Anadolu rengi TOGG'un rotasında yer aldı. Varank ile birlikte seyahat eden Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da ilk kez TOGG deneyimi yaşamış oldu.