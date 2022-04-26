Bakan Varank: İMECE, kasımda fırlatılmaya hazır hale gelecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'yi inceledi. Bakan Varank, "Yakın zamanda bu uydu, son testlerine girecek ve fırlatılmak üzere ABD'ye gönderilecek. Kasım ayı itibarıyla fırlatmaya hazır hale gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İMECE'nin 15 Ocak'ta uzay yolculuğunun başlayacağını açıklamasının ardından Bakan Varank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin Akıncı Tesisleri'ndeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni ziyaret etti. Varank'a Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal ile TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Mesut Gökten eşlik etti. Varank, yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE'yi ve TÜRKSAT 6A'yı inceledi.

Kasım ayı itibarıyla uydunun fırlatılmaya hazır hale getirileceğini belirten Bakan Varank, "Ocak ayında da Amerika'dan uzaya fırlatılacak. İMECE ile birlikte Türkiye ilk kez metre altı çözünürlüğe sahip Elektro-Optik bir uydu kamerasına sahip olacak. Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayacak olan İMECE, 15 Ocak'taki fırlatmanın ardından 48 saat içerisinde görüntü verecek. 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak İMECE'nin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testleri, yer istasyonu anteni ve yazılımları yerli imkanlarla geliştirildi. Coğrafi kısıtlama olmaksızın Dünya'nın her yerinden yüksek çözünürlüklü görüntü elde edecek olan İMECE, tespit, teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek. Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun tasarım görev ömrü, 5 yıl olarak planlandı" dedi.