BAKAN VARANK İKİYÜZLÜLÜKLE ADALET SİSTEMİNE ZARAR VERMELERİNE MÜSAADE ETMEYİZ - Haberler

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BAKAN VARANK İKİYÜZLÜLÜKLE ADALET SİSTEMİNE ZARAR VERMELERİNE MÜSAADE ETMEYİZ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozüyük ilçesindeki tesis açılışının ardından kent merkezine geçerek Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozüyük ilçesindeki tesis açılışının ardından kent merkezine geçerek Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Ardından ise Gölpazarı'nı Tanıtma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği Hıdırellez şenliklerine katılanlara pilav dağıttı. Bakan Dönmez ve Varank'a şenliklerde Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediyesi Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı eşlik etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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