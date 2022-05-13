Bakan Varank: İkiyüzlülükle adalet sistemine zarar vermelerine müsaade etmeyiz

İSTANBUL (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaların onanmasıyla ilgili tartışmalara ilişkin, "Siz belediye başkanınızla milletvekilinizle genel başkanınızla vatandaşları sosyal medya paylaşımları için mahkemeye vereceksiniz, ceza verdirecek ve tazminat alacaksınız ama sizin il başkanınız ceza aldığında 'Böyle hukuk mu olur?' diyeceksiniz. Bu tamamen ikiyüzlülüktür. Böyle bir ikiyüzlülükle ülkenin adalet sistemine zarar vermelerine asla müsaade etmeyiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bozüyük AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Dönmez ve Varank, partililerle sohbet ederken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının onadığını hatırlatan Bakan Varank, "Siyasetin içinde olanlar, bu kişinin nasıl bir kişi olduğunu iyi bilir. Sosyal medya kullananlar, bu kişinin nasıl bir tavır içinde olduğunu iyi bilir. Şimdi bu hanımefendi, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten tutun da cumhurbaşkanına hakaretten, başka suçlardan dolayı ceza aldı. Bakıyorsunuz, muhalefet partilerine ve onların kuyruklarına takılanlara sanki bu işin planlı bir iş olduğunu ima edercesine özgülükten, demokrasiden dem vuruyorlar. Bizim teşkilatlarımızda da vardır, siz de denk gelmişsinizdir. Bu işi özgürlükten ve demokrasiden dem vurarak anlatanların tamamı kendilerine sosyal medyadan yapılan birtakım hakaretler için diğer vatandaşlarımızın hepsini mahkemeye veriyorlar. Bu vatandaşlarımızın ceza aldıkları durumlar, içeri giren vatandaşlarımız oluyor. Şimdi ben buradan şunu sormak istiyorum; böyle bir ikiyüzlülük olabilir mi? Siz belediye başkanınızla milletvekilinizle genel başkanınızla vatandaşları sosyal medya paylaşımları için mahkemeye vereceksiniz, ceza verdirecek ve tazminat alacaksınız ama sizin il başkanınız ceza aldığında 'Böyle hukuk mu olur?' diyeceksiniz. Bu tamamen ikiyüzlülüktür" diye konuştu.