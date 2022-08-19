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Bakan Varank, Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda stantları gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın stantları gezmesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda stantları gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın stantları gezmesi

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda stantları gezdi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

Mustafa Varank Güncel Haberler

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