Bakan Varank, Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda stantları gezdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın stantları gezmesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda stantları gezdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın stantları gezmesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda stantları gezdi. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Mustafa Varank Güncel Haberler

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