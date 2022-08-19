Bakan Varank, Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda stantları gezdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın stantları gezmesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda stantları gezdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın stantları gezmesi
KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda stantları gezdi.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel