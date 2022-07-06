Bakan Varank: Hayatını bu işlere adayanların moralini bozmayın (2)

TÜBİTAK GIDA İNOVASYON MERKEZİ AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu'nun açılışına katıldı. Açılışta konuşan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, dünyada gıda öz güvenliğinin önemli gündemlerden olduğunu söyleyerek, "Çalıştığımız merkezin en önemli özelliği, özellikle pandemi sonrasında dünyadaki ana gündem şu an gıda öz güvenliği. Pandemi dönemi beraberinde 3 gündemi ön plana getirdi. Biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda öz güvenliği. Bu proje 2018 yılında başladığında belki gıdaya ulaşım noktası bu denli önemli değildi ama şu an bütün dünyanın ve doğal olarak ülkemizin de en önemli gündemi gıda. Dolayısıyla bu anlamda buradaki bu girişimin, araştırma merkezinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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