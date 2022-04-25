Bakan Varank, Güneş sistemini tartışan gençlerle buluştu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da Güneş sistemi ile ilgili yaptıkları tartışma sosyal medyada gündem olan gençlerle bir araya geldi. Varank, gençleri Teknofest Azerbaycan ve Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde misafir edeceklerini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank, Karaman programını bitirdikten sonra Twitter'daki hesabından "Konya'nın kıymetli gençleri, şimdi Karaman'dan yola çıkıyorum. Çok özel bir mekanın açılışını sizlerle beraber yapmak istiyorum. Zindankale'de Kapsül Teknoloji Platformu'nda buluşalım" paylaşımını yaptı.

Yozgat'a bilim merkezi kuracaklarını açıkladıklarında, dalga geçildiğini belirten Bakan Varank, "Yozgat'taki gençlerimizin bilimle ilgilenebileceklerini akılları almıyor maalesef. Oysa Anadolu'nun her yanını bilim merkezleriyle donatacağız. Bütün geçlerimizin bilime, teknolojiye adapte olmasını, bu alanlarda faaliyet göstermesinin önünü açmak istiyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel