BAKAN VARANK, 'GEL VATANDAŞ' DİYEREK BAĞIRDI

Bakan Varank PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İnegöl'deki programlarının ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın mutfak akademi açılış törenine katıldı. Basına kapalı yapılan tören sonrası Varank, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı'nca Alemdar Mahallesi pazar alanında kurulan 'icraat tezgahı'na geldi. Burada pazarcı önlüğü giyinen Varank, 'Gel vatandaş, icraata gel. 21 yıllık AK Parti iktidarının nişanelerine gel. Gel, Gel, Gel' diyerek bağırdı. Pazar esnafı ile de görüşen Varank, Hemşerimiz ile görüşmek, tanışmak ve el sıkışmak istiyoruz. Türkiye'nin otomobilini buraya getirdik. Görmek isteyen vatandaşlarımız yolda görebilir. Ama aynı zamanda AK Parti olarak neleri yaptık, bundan sonra neleri yapacağız Onlarla ilgili de sizlere bilgi vereceğiz. Tekrar sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bereketli, hayırlı ticaretler ve alışverişler diliyoruz dedi.

Bakan Varank'a; AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile partililer eşlik etti. (DHA)