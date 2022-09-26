Bakan Varank: "Geçen yıl ülkemizden 300'den fazla girişim toplamda 1,5 miyar dolar yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdık"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Bakan Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğinde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi
Bakan Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğinde konuştu. (1)
Kaynak: AA / Fatih Erdoğan - Güncel