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Bakan Varank: "Geçen yıl ülkemizden 300'den fazla girişim toplamda 1,5 miyar dolar yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdık"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Bakan Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi

Bakan Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğinde konuştu. (1)

Kaynak: AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Mustafa Varank Güncel Haberler

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