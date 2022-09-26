Bakan Varank: "Geçen yıl ülkemizden 300'den fazla girişim toplamda 1,5 miyar dolar yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdık" Güncel Haberler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Bakan Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğinde konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Bakan Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğinde konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Fatih Erdoğan Mustafa Varank Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Varank: 'Geçen yıl ülkemizden 300'den fazla girişim toplamda 1,5 miyar dolar yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdık' - Haberler

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