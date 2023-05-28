Bakan Varank, felçli kadının oy kullanmasına yardımcı oldu

Hatice Sevinç'in eşi Saadettin Sevinç eşinin oy kullanmasına yardımcı olan Bakan Mustafa Varank'a teşekkür ederek, "Eşimin hasta olduğunu bildirdik. Onlar da bizleri aradılar. Oy kullanma şansımızın olmadığını söyledim. Mustafa Varank gelip evden alacağını söyledi. Ev adreslerimizi aldılar. Allah razı olsun ekibiyle birlikte geldi, ziyaret etti. Aracıyla birlikte bizi aldı oy kullandırıp geri getirdi. Biz de kendilerine teşekkür ettik" dedi.

'MAHALLEDE BAYRAM COŞKUSU VARDI'

Çiftin kızı Gülcan Sevinç Tüter de "Esnaf ziyareti sırasında bakanımızla karşılaştık. Annemizin felçli olduğunu söyledik. İlk turda oy kullanamadığını söyledik. Annem çok oy kullanmak istiyordu. Bakan Varank hemen adres ve iletişim bilgilerini alıp, Togg ile seçim günü geleceğini söyledi. İlk etapta inanamadık, daha sonra yardımcıları ziyaretimize geldi. Mahallede bir bayram coşkusu vardı. Togg'u ilk defa gördük. Annem çok keyif aldı. Onu sarsmadan, rahat bir şekilde götürdüler. Oyumuzu kullandık. Sonrasında da eve geldik. Çok keyifli bir gündü. Bizler için de güzel bir anı oldu. Ailecek çok mutlu olduk, gurur duyduk" ifadelerini kullandı. (DHA)