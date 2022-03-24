BAKAN VARANK: ENFLASYONDA YURT DIŞI KAYNAKLI ARTIŞLAR KISA SÜREDE SONA ERECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesindeki deri işleme tesisinin açılışının ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamlarında ziyaret etti. Bakan Varank, ardından Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışını yapıp, AK Parti Uşak İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Ulubey Kanyonu'na gidip, cam teras üzerinde yürüyen Bakan Varank, kanyonu izleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Varank daha sonra Organize Sanayi Bölgesi Teknopark ve Altyapı Tesisleri'nin açılış törenine katıldı. Protokol üyelerinin de katıldığı törende konuşan Bakan Varank, iklim değişikliğiyle ortaya çıkması muhtemel yıkıcı sonuçların tüm dünyada anlaşıldığını, artık iklim değişikliği ve çevrenin, ülkelerin gündemlerinin en üst sıralarında yer aldığını söyledi. Yaşanan felaketler, seller, kasırgalar ve daha birçok afetin artık göz ardı etmenin mümkün olmadığını belirten Bakan Varank, "Eğer gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak istiyorsak; enerji başta olmak üzere kaynakları daha verimli kullanmak, atıkları geri kazanmak ve israfı ortadan kaldırmak zorundayız. İşte Türkiye olarak biz de bu konudaki kararlılığımızı Paris İklim Anlaşması'nı imzalayarak gösterdik. Bundan sonra yapmamız gereken, sanayiciden politikacılara, sivil toplumdan tüm vatandaşlarımıza kadar iklim konusunda gereken hassasiyeti göstermektir. Bunu hem gelecek nesiller için hem de rekabetçilik için yapmak zorundayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu noktada adımlarımızı süratle atıyoruz. Örneğin Avrupa Yeşil Mutabakatına yönelik Bakanlığımız kritik görevler üstlendi. Elektrikli araçlar, enerji etiketlemesi, temiz üretim çalışmaları, verimli motorlar ve yeşil OSB gibi konularda birçok proje yürütüyoruz" dedi.

'DÜNYA BANKASINDAN 300 MİLYON DOLAR KREDİ TEMİN ETTİK'

Dünya bankasından 300 milyon dolar kredi temin edildiğini ifade eden bakan Varank, "Enerji ithalatçısı olan ülkemizde, bu gibi altyapıları, yeşili önceleyen yatırımları tüm Türkiye'ye, tüm OSB'lere yaygınlaştırmak için Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolar kredi temin ettik. Düşük faizli, uzun dönem geri ödemeli bu krediyi OSB'lere kullandırmaya başladık. Faydalanacak tüm OSB'lere şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Biz ilave alanları konuşurken, sanayicinin yatırım iştahını konuşurken, ülkenin dört bir yanında yeni fabrika açılışları yaparken, muhalefet takılmış plak gibi 'Fabrika yok' diyor. Ben de diyorum ki: Hodri meydan. Gelsinler Uşak OSB'yi bir görsünler. Üstüne bir de genişleyen alanları görsünler. Hatta olmadı, birlikte gidelim. Fabrikalar açılıyor muymuş, açılmıyor muymuş hep beraber görelim. Gittiğimiz her yerde milli teknoloji hamlesi diyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu meseleye verdiği çok büyük önemden bahsediyoruz."

'AR-GE'YE, İNOVASYONA MARKALAŞMAYA DAHA ÇOK YATIRIM YAPMAMIZ LAZIM'

Bakan Varank, Türkiye'nin artık tekstilde eskiden olduğu gibi fasoncu olmadığını sözlerine ekleyip, "Aksine, tasarım yapan, kendi koleksiyonlarını ortaya koyan bir ülke. İşte bizim bu iddiamızı sürdürmemiz daha da yükseltmemiz gerekiyor. Tekstilde ikinci önemli konu da markalaşma. Bilhassa bu sektörde katma değerin artması için marka değerinin artması gerekiyor. Tekstilde dünya devi olmak, yerimizi sağlamlaştırmak istiyorsak yenilik ve marka konusunun getireceklerini çok iyi idrak etmemiz lazım. Ar-Ge'ye, inovasyona markalaşmaya daha çok yatırım yapmamız lazım. Her zaman, 'Büyük ve güçlü Türkiye' diyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2053 ve 2071 hedeflerini ortaya koyuyoruz. İşte bu hedeflere ulaşmak için önümüze çıkan engelleri, sıkıntıları bir bir aşmak zorundayız. Pandeminin, küresel krizin, savaşın ardı ardına geldiği bu atmosferde sıkı sıkıya kenetlenmek zorundayız. Siz bakmayın felaket tellallarına" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Teknopark ve Altyapı Tesisleri'nin açılış kurdelesini kesen Bakan Varank, Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmaların stantlarını ziyaret etti. Bakan Varank, otomatik tüfek üretimi yapan bir firmanın yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Varank, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilecek Uşak İş dünyası ve gençlerle buluşmak için tören alanından ayrıldı. (DHA)