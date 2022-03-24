Bakan Varank: Enflasyonda yurt dışı kaynaklı artışlar kısa sürede sona erecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Siz yeter ki bize ve ekonomi politikalarımıza güvenin. Göreceksiniz, enflasyondaki büyük oranda yurt dışı kaynaklı artışlar da kısa sürede sona erecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir dizi açılış ve ziyaret için Uşak'a geldi. Bakan Varank, ilk olarak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Büyükbaş Deri İşleme Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Törende Bakan Varank'a AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ile İsmail Güneş, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, firma yetkilileri ve diğer protokol üyeleri eşlik etti. Açılış öncesi konuşan Varank, küresel sistemde kartların yeniden karıldığını, zorlu ama bir o kadar da fırsatlar barındıran dönemlerden geçildiğini, çığır açıcı teknolojiler, pandemi, iklim değişikliği ve şimdi de savaş koşullarının global ekonomiyi yeniden dizayn ettiğini söyledi. Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak dönüşüm süreçlerini en iyi şekilde yönetmek, Türkiye'yi hak ettiği konuma taşımak için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Bakan Varank, konuşmasının ardından kurdelesini keserek, açılışını gerçekleştirdiği tesis gezip, inceleme yaptı.